PSG Mercato : Leonardo reçoit un accord pour un coup exceptionnel

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 17:17

À la recherche d’un renfort de poids au milieu de terrain, le PSG viserait Sergej Milinkovic-Savic. Et la Lazio Rome n’y verrait aucun inconvénient.

Maurizio Sarri donne son feu vert pour Sergej Milinkovic-Savic

Outre le dossier Kylian Mbappé et le recrutement d’une star en attaque, Leonardo travaillerait également sur le renforcement du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Si Paul Pogba, libre le 30 juin prochain du côté de Manchester United, est annoncé comme la grande priorité des dirigeants parisiens, d’autres pistes seraient étudiées en coulisses. Cible de longue date de Nasser Al-Khelaïfi, l’international serbe Sergej Milinkovic-Savic serait toujours sur les tablettes des Rouge et Bleu. Et selon les dernières nouvelles en provenance d’Italie, le protégé de Maurizio Sarri pourrait être servi sur un plateau d’or lors du prochain mercato estival.

En effet, le quotidien Il Messaggero assure que l’entraîneur de la Lazio Rome aurait donné son feu vert pour le transfert du milieu de terrain de 27 ans. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2014, Sergej Milinkovic-Savic aimerait rejoindre un club plus huppé afin de passer un cap dans sa carrière. Une ambition à laquelle son coach ne s’opposera pas forcément à l’issue de la saison. Toutefois, l’affaire serait encore loin d’être actée pour le club de la capitale.

PSG Mercato : Grosse bataille pour Sergej Milinkovic-Savic

Débarqué en août 2015 en provenance de Genk pour 12 millions d’euros, Sergej Milinkovic-Savic s’apprête donc à quitter les rangs de la Lazio Rome. Un départ qui devrait rapporter gros au club italien puisque son transfert serait fixé à 80 millions d’euros par sa direction. Si le montant de l’opération ne constitue pas une montagne insurmontable pour les finances d’un club comme le Paris Saint-Germain, Il Messaggero indique cependant que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront s’attendre à une rude concurrence avec Manchester United, l’Inter Milan et la Juventus Turin. Toujours selon la même source, les Red Devils attendraient de connaître la décision finale de Paul Pogba avant de se positionner véritablement pour Milinkovic-Savic.