Real Madrid Mercato : Un génie de Serie A rêverait de signer au Real

Publié par Thomas G. le 30 novembre 2022 à 17:44

Conscient de la nécessité de recruter de nouveaux joueurs, le Real Madrid pourrait enrôler l'un des meilleurs joueurs du championnat italien.

Le Real Madrid est considéré comme le meilleur club du monde grâce à son histoire et son palmarès. Les Merengues ont le record de titres en Liga, en Ligue des champions et en coupe du monde des clubs, des exploits qui justifient le statut de la Casa Blanca. Le prestige du Real Madrid permet aux dirigeants madrilènes d’avoir un avantage sur leurs concurrents au moment de négocier un transfert. L’été dernier, l’international français Aurélien Tchouaméni, était très courtisé notamment par le PSG et Liverpool. Les Reds et les Parisiens se sont inclinés au moment de l'entrée en lice du Real Madrid dans ce dossier. Aurélien Tchouaméni a expliqué que sa seule volonté était de signer dans le club merengue.

Les Madrilènes pourraient de nouveau parvenir à recruter un milieu de grand talent grâce à l’attractivité du club. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le maître à jouer de la Lazio , Sergej Milinkovic-Savic rêverait de jouer au Real Madrid. L’international serbe n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en 2024 et les Madrilènes pourraient passer à l’action l’été prochain. La Lazio réclamerait 100 millions d’euros pour le laisser partir lors du prochain mercato estival.

Real Madrid Mercato : Les Merengues s'activent pour recruter un milieu

Depuis plusieurs mois, les Madrilènes s’intéressent à des milieux de terrain pour préparer la succession de Luka Modric. À 37 ans, la légende du football croate est en fin de carrière et son aventure à Madrid arrive bientôt à son terme. Dans cette optique, les dirigeants du Real Madrid ont ciblé plusieurs joueurs capables de lui succéder. Le Real Madrid aurait coché le nom de Jude Bellingham, Stanislav Lobotka et Enzo Fernandez. L’international anglais reste le grand favori, mais les Merengues ont des solutions alternatives pour éviter une désillusion.