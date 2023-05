Visé par le PSG, le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic pourrait bel et bien bénéficier d’un bon de sortie de la part de la Lazio Rome cet été.

Le PSG toujours intéressé par Sergej Milinkovic-Savic

Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Sergej Milinkovic-Savic est encore annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival. Et d’après les informations relayées par le journal italien Il Tempo, le club de la capitale française garderait toujours un oeil sur la situation du milieu de terrain de 28 ans, d’autant plus qu’avec le probable départ de Marco Verratti, il faudra recruter dans ce secteur de jeu.

Estimé à 100 millions d’euros par le passé, l’international serbe pourrait désormais être cédé contre un chèque de 40 millions d’euros. Un montant qui aurait alerté plusieurs clubs européens puisqu’en dehors du PSG, la Juventus Turin, Manchester United, Arsenal et Newcastle United seraient également intéressés par le renfort de Sergej Milinkovic-Savic, à en croire le Corriere dello Sport. La bataille sera donc rude pour obtenir la signature du maître à jouer de la Lazio, prête à le laisser filer lors du prochain mercato estival.

La Lazio Rome ouvre la porte pour Sergej Milinkovic-Savic

À la Lazio Rome depuis l’été 2015 et un transfert en provenance de Genk contre une enveloppe de 12 millions d’euros, Sergej Milinkovic-Savic pourrait quitter les rangs de la Lazio Rome après sept années de bons et loyaux services. Une possibilité que n’écarte plus la direction du club italien.

Dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano, le directeur sportif des Biancocelesti, Igli Tare, a officiellement ouvert la porte pour un transfert de Milinkovic-Savic. « Nous nous rencontrerons bientôt pour discuter de la situation. Tout peut arriver. Il est aussi possible que Sergej soit vendu à un autre club. Il aime et respecte le club, l'entraîneur et le président », a déclaré le dirigeant italien. Le PSG est donc prévenu.