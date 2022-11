Real Madrid Mercato : Le Real a un plan B pour Jude Bellingham

Publié par Thomas G. le 22 novembre 2022 à 23:39

Convaincu du potentiel de Jude Bellingham, les dirigeants du Real Madrid auraient coché trois noms en cas de refus de l'international anglais.

Les travaux de rénovation du Santiago Bernabeu arrivent bientôt à leur terme, et les Merengues pourront profiter d’un stade moderne. Ces modifications devraient permettre aux Madrilènes de générer plus de 500 millions d’euros par saison grâce à leur stade. Dans l’optique de célébrer cette nouvelle ère, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, souhaiterait recréer une équipe de Galactiques. Le Real Madrid a un objectif pour l’été 2023 : recruter Jude Bellingham. Les Merengues savent néanmoins que ce dossier sera compliqué et le Real a déjà trouvé des solutions alternatives.

Selon le média espagnol Fichajes, le Real Madrid aurait coché trois noms en cas d’échec dans le dossier Jude Bellingham. Les Madrilènes seraient intéressés par Enzo Fernandez, Sergej Milinkovic-Savic et Youri Tielemans. Les dirigeants du Real estiment que ces trois joueurs pourraient pallier à un éventuel refus de Jude Bellingham. L’international argentin, Enzo Fernandez, dispute actuellement sa première saison avec Benfica et le Real devra payer sa clause de 120 millions d’euros pour le recruter. Manchester United et le Barça ont manifesté un intérêt pour l’ancien prodige de River Plate qui pourrait animer le mercato estival.

En ce qui concerne l'international serbe Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de 27 ans n’a encore prolongé son contrat qui expire en 2024. Sa situation contractuelle pourrait lui permettre de partir pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros l’été prochain. Le capitaine de la Lazio est également suivi par le PSG, Arsenal et Manchester United.

Real Madrid Mercato : Youri Tielemans pourrait être l’heureux élu

Youri Tielemans a un avantage sur les trois autres candidats, l’international belge est en fin de contrat. L’ancien milieu de l’AS Monaco sera libre de négocier avec les clubs de son choix en janvier. Le Real Madrid pourrait donc se tourner vers Youri Tielemans en cas d’échec dans la course à la signature de Jude Bellingham. Le capitaine de Leicester est l’un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison, le Barça et Arsenal sont également attentifs à sa situation. Les Merengues pourraient passer à l'action après la Coupe du Monde au Qatar.