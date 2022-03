OGC Nice : Marseille, Fournier et Delort enfoncent l'arbitrage

Publié par ALEXIS le 21 mars 2022 à 20:47

Julien Fournier et Andy Delort ont livré des confidences sur l’arbitrage et ont sévèrement critiqué la VAR, à l’issue du match OM-OGC Nice.

OGC Nice : Julien Fournier en veut à l'arbitrage

L’ OM tient sa revanche sur l’ OGC Nice après sa défaite (4-1) en quarts de finale de la Coupe de France. Les Phocéens ont infligé une défaite aux Gym, dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, au Vélodrome. L’Olympique de Marseille menait au score (2-0, 89e), avant la réduction du score des Aiglons par Mario Lemina dans le temps additionnel (90e+2). Cependant, une décision arbitrale est fortement critiquée par l’OGCN. Outre la grosse colère de Christophe Galtier, Julien Fournier et Andy Delort font des révélations sur l’action de la 73e minute. En effet, l’attaquant des Aiglons a été bousculé par William Saliba, mais l’arbitre a estimé qu’il n’y avait pas faute et a alors sifflé une sortie de but. Julien Fournier conteste la décision de Jérôme Brisard.

« L’arbitrage a été pour nous en dessous de tout. Même le 4e arbitre a indiqué à notre entraîneur qu’il y avait penalty », a-t-il déclaré sur Prime Video. « Boubacar Kamara qui est sur le terrain reconnaît après auprès d’Andy Delort qu’il y avait penalty. Tout le monde l’a vu, sauf la VAR. Et aujourd’hui, c’est trop », a-t-il révélé, avant de pointer du doigt le fonctionnement de la VAR. « Un arbitre, comme un joueur, peut faire une erreur sur le terrain. Ça va vite. Mais il y a une VAR qui est là pour corriger quand c’est nécessaire. Et la VAR n’a pas fait son travail dimanche. »

Andy Delort : « Les joueurs marseillais me disent qu’il a rouge et penalty »

Cité par le président du Football de l’ OGC Nice, le buteur du club azuréen confirme les affirmations de ce dernier. « Il y a ce fait de jeu qui est pour moi scandaleux. Je pense que tout le monde le voit, il y a faute. Et les joueurs marseillais, les premiers, me disent qu’il a rouge et penalty. C’est ça que je trouve scandaleux. Et je pense que pour tout le monde, ça va être scandaleux », a martelé Andy Delort. Après cette défaite, le Gym est toujours 3e, mais a désormais 3 points de retard sur les Marseillais, dans la course pour une qualification directe pour la phase de poule de la Ligue des Champions 2022-2023.