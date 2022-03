OM Mercato : Rencontre décisive dans le dossier William Saliba

Publié par Timothée Jean le 21 mars 2022 à 20:17

Convoqué pour la première fois en Equipe de France, William Saliba devrait rapidement régler la question de son avenir à l’ OM.

OM Mercato : Rencontre prévue entre William Saliba et Arsenal

Véritable sensation du côté de l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba fait preuve d’une grande régularité au sein de la défense marseillaise avec 40 rencontres disputées cette saison. Ses belles prestations ont convaincu Didier Deschampsde le convoquer en Equipe de France pour la première fois. Ses prouesses ont aussi décidé les dirigeants de l’ OM de le conserver au-delà de la saison en cours.

Pourtant, l’Olympique de Marseille est très mal embarquée dans ce dossier. Car William Saliba est prêté par Arsenal à l’OM sans option d’achat. Le jeune défenseur tricolore va donc retourner chez les Gunners à l’issue de la saison en cours. D’autant plus que les dirigeants britanniques n’ont pas vraiment l’intention de céder un tel talent. Mieux, ils ambitionnent de prolonger son contrat expirant en juin 2024. Goal explique en effet qu’une rencontre entre William Saliba et les dirigeants d’Arsenal devrait se ternir dans les prochains jours. Le but de cette réunion serait de déterminer la volonté du jeune joueur de s’inscrire ou non sur le long terme chez les Gunners.

Quel sera le choix final de William Saliba ?

Pour l’heure, William Saliba ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière. Heureux sous les couleurs de l’ OM, le défenseur central n’exclut pas l’idée de retour à Arsenal, après un premier passage difficile à Londres. Une bonne nouvelle donc pour les dirigeants londoniens, qui aimeraient boucler sa prolongation le plus rapidement possible afin de dissuader les éventuels prétendants. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne et de l’OGC Nice, même si rien n’est encore acté dans ce dossier.