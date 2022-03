OM : William Saliba reçoit une très bonne nouvelle après Nice !

Publié par Timothée Jean le 21 mars 2022 à 12:17

Au lendemain de la victoire de l’ OM face à l’OGC Nice (2-1), William Saliba vient de recevoir une bonne nouvelle. Il est convoqué en Equipe de France.

OM : Pavard forfait, William Saliba convoqué pour la première fois

Brillant depuis le début de la saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba a été récompensé par Didier Deschamps ce lundi. En effet, le sélectionneur de l’Equipe de France a dû faire face au forfait inattendu de Benjamin Pavard. Le défenseur polyvalent du Bayern Munich ne peut en effet répondre présent à Clairefontaine cette semaine. Testé positif au Covid-19, le tricolore « n’est pas disponible » pour le rassemblement des Bleus qui débute ce lundi à Clairefontaine.

Pour Didier Deschamps, il a donc fallu innover. Alors le nom de Léo Dubois (Olympique Lyonnais) aurait pu s'imposer, le sélectionneur des Bleus a finalement porté son choix sur William Saliba. Le capitaine des Bleuets, auteur d’une saison pleine à l’ OM, obtient ainsi sa première convocation dans le groupe A. Il retrouvera en sélection un autre Marseillais, Mattéo Guendouzi, pour les deux prochains matches amicaux de l'Equipe de France.

Saliba se fera-t-il une place sur le terrain avec l’équipe de France ?

Déjà qualifiée pour le Mondial au Qatar, l’Equipe de France de football s’apprête à lancer son année 2022 avec deux matches amicaux à domicile. Les Bleus affronteront la Côte d'Ivoire au Vélodrome, puis l'Afrique du Sud à Pierre Mauroy, les 25 et 29 mars prochain. William Saliba fait partie des 23 Bleus retenus pour ces deux rencontres. Le défenseur central de 20 ans pourrait-il se faire une place sur le terrain avec l’Equipe de France ? Il est sélectionné pour la première fois et compte faire bonne figure chez les Bleus. Pour autant, sa présence en équipe nationale n’a rien d’un hasard. William Saliba continue d’impressionner au sein de la charnière défensive de l’OM et a encore le temps de faire ses preuves en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévue en novembre et décembre prochain.