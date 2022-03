ASSE : Denis Bouanga se défend après son passage au Vélodrome

Publié par ALEXIS le 22 mars 2022 à 04:15

Denis Bouanga, attaquant de l’ ASSE, a répondu aux supporters qui le critiquent à cause de sa présence au Vélodrome lors du match OM - OGC Nice, dimanche.

ASSE : Bouanga a répondu à l'invitation de Guendouzi

Denis Bouanga, attaquant de l’ ASSE, était présent au Vélodrome lors du choc entre l’OM et l’OGC Nice (2-1), en clôture de la 29e journée de Ligue 1, dimanche soir. Sa présence a été remarquée, car il a fait des selfies avec des supporters de l’Olympique de Marseille dans l’enceinte des Phocéens. Une attitude qui a suscité la colère de certains supporters de l’AS Saint-Étienne, surtout les Verts affrontent les Olympiens, le samedi 2 avril (21h), lors de la 30e journée du championnat, après la trêve internationale. Mais la réponse du N°20 de l’ ASSE ne s’est pas fait attendre. Il a réagi via les réseaux sociaux, pour répondre aux membres du peuple vert qui lui en veulent pour sa présence au Vélodrome.

« Je ne vais sûrement pas m’excuser d’avoir un ami, Mattéo Guendouzi, évoluant à Marseille, qui m’a laissé des places pour venir le voir jouer. Gentiment, on me demande de faire des photos, j’accepte », a-t-il justifié dans un message posté sur son compte Twitter officiel.

« Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens »

Et ce n’est pas tout ! Il a glissé un tacle à ses détracteurs. « Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens », a-t-il conclu. Rappelons que l' ASSE a joué son match un peu plus tôt, le vendredi 18 mars, en ouverture de la 29e journée. Denis Bouanga et ses coéquipiers avaient été accrochés par l’ES Troyes AC (1-1), au stade Geoffroy-Guichard. De plus, c’est trêve internationale et les joueurs de Pascal Dupraz, à part 5 internationaux convoqués, ont quelques jours de repos avant de reprendre les entrainements. Pour revenir à Mattéo Guendouzi, il a joué avec Denis Bouanga au FC Lorient entre 2016 et 2018.