OM : La réponse de William Saliba à Didier Deschamps !

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 06:15

Impressionnant au sein de la défense de l’OM, William Saliba est revenu sur sa première convocation en Équipe de France. Il ne cache pas sa joie.

OM : William Saliba très fier de sa première convocation

Après Jonathan Clauss et Christopher Nkunku, un autre joueur s’apprête à découvrir l’Équipe de France pour la première fois. Il est question de William Saliba. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille faisait partie des grands absents des dernières listes de Didier Deschamps, mais le sélectionneur des Bleus s’est rendu à l’évidence. Arrivé l’été dernier en provenance d’Arsenal, William Saliba affiche une régularité impressionnante sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Didier Deschamps a alors décidé de le convoquer afin de remplacer numériquement Benjamin Pavard, forfait pour cause de Covid-19. L’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne a donc passé un nouveau cap dans sa carrière et tentera de le prouver avec les Bleus face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars prochain. Didier Deschamps s’est déjà exprimé sur son choix, tout en interpellant le jeune joueur qui devrait s’améliorer sur certains points. De son côté, William Saliba ne cache pas sa joie. Il est fier de défendre les couleurs nationales. « Très heureux et fier d’honorer mon premier rassemblement en équipe de France », a-t-il posté ce lundi sur son compte Instragram.

Une belle récompense pour William Saliba

Prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba a enchainé de belles prestations sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il est tout simplement l’un des joueurs les plus utilisés à l’ OM, comptabilisant déjà 40 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues. Et il reste encore près de trois mois de compétition. Grâce à ces formidables performances avec Marseille, le capitaine des Bleuets a donc été récompensé avec une première convocation dans le groupe A. Cette convocation a aussi mis la puce aux dirigeants d’Arsenal, qui envisagent de prolonger son contrat en fin de saison.