OM Mercato : Longoria se rapproche d’une belle signature en attaque

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 21:35

D’après la presse italienne, la direction de l’ OM est bien partie pour s’attacher les services d’un nouvel attaquant en provenance de Serie A.

OM Mercato : Gerard Deulofeu a un bon de sortie à l’Udinese

Avant de boucler l’arrivée de Cédric Bakambu, la direction de l’ OM envisageait cet hiver de recruter un autre attaquant, Gerard Deulofeu. L’international espagnol réalise une belle saison à l’Udinese et n’exclut pas l’idée de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. L’Olympique de Marseille s’est alors rapidement positionné sur ce dossier en vue d’arracher sa signature, sans succès. L’ailier gauche de 28 ans a finalement été retenu par sa direction en vue de la suite de la saison. Pourtant, sa situation à l’Udinese semble se décanter ces derniers jours.

Bloqué par les dirigeants italiens lors du dernier mercato hivernal, alors que l’ OM s’intéressait à lui dans l’optique d’un transfert, Gerard Deulofeu aurait finalement obtenu un bon de sortie pour l’été prochain. Selon les informations du média Il Messaggero Veneto, la direction de l’Udinese aurait garanti à son attaquant espagnol qu'il pourrait s’en aller dès l’ouverture du prochain mercato sans lui mettre des bâtons dans les roues. Les dirigeants italiens ne sont plus fermés à un départ de l’ancien joueur du FC Barcelone, qui souhaite rejouer des compétitions européennes. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM aura alors un argument de taille pour boucler sa venue.

Marseille prêt à revenir à la charge pour Deulofeu

Après une première tentative manquée cet hiver, l’Olympique de Marseille tient dorénavant une occasion en or pour s’attacher les services de Gerard Deulofeu. Toujours selon le média transalpin, les dirigeants de l' OM comptent revenir à la charge pour sa signature cet été. Le joueur formé au Barça pourrait ainsi compenser le futur départ d’Amine Harit. Mais Marseille devra sortir le chéquier pour boucler son transfert. Gerard Deulofeu est lié à l’Udinese jusqu’en juin 2024. Sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros et son salaire annuel avoisine les 2 millions d’euros. Des montants plus ou moins accessibles pour les finances de l’ OM.