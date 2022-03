PSG Mercato : Le Barça confirme l’arrivée de Dembélé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 19:05

Le Barça serait convaincu qu’Ousmane Dembélé va rejoindre le PSG à l’issue de la saison. Un conseiller de Joan Laporta s’est exprimé sur ce cas.

Le Barça est persuadé que Dembélé va jouer au Paris SG

Ousmane Dembélé dispute probablement ses derniers mois au FC Barcelone. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 24 ans n’a pas accepté les conditions proposées par sa direction pour une prolongation. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 140 millions d’euros, l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund se dirige donc vers un départ gratuit l’été prochain.

Annoncé un peu partout sur le continent, l’international français pourrait finalement retourner en Ligue 1. En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, plusieurs membres de la direction du FC Barcelone seraient convaincus que Dembélé va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Avec le départ plus qu’évident de Kylian Mbappé, Joan Laporta et les siens s’attendraient à une offensive colossale du club de la capitale pour l’ancien pensionnaire du Stade Rennais. Les Blaugranas estimeraient même que le clan Dembélé aurait d’ores et déjà conclu un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, des tractations souterraines seraient en cours pour sa succession en catalogne.

PSG Mercato : Le Barça tient déjà le remplaçant de Rafinha

Toujours selon Sport, le Barça viserait en priorité l’ailier de Leeds United, Rafinha (27 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) pour venir prendre la place d’Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque de l’équipe conduite par Xavi Hernandez. Les dirigeants barcelonais et leurs homologues du club anglais seraient déjà en pourparlers en vue d'un transfert de l'international brésilien de 25 ans.

Si Ousmane Dembélé part au Paris SG l’été prochain, le club catalan devrait alors formuler une offre à Leeds pour le compatriote de Daniel Alves. Toutefois, l’affaire ne s’annonce pas de tout repos puisque le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool seraient également sur les rangs pour Rafinha.