OM Mercato : Longoria piste un nouveau joyau en attaque !

Publié par Timothée Jean le 23 mars 2022 à 11:06

Après la signature de Cédric Bakambu, la direction de l’ OM ambitionne de renforcer à nouveau son secteur offensif avec une pépite du RB Salzbourg.

OM Mercato : Longoria fonce sur une pépite de Salzbourg

Tonitruant lors du dernier mercato hivernal avec l’arrivée de quatre nouveaux renforts, l’ OM compte bien récidiver cet été. La direction de l’Olympique de Marseille souhaite renforcer presque tous ses secteurs de jeu. Avec la forte convoitise qui entoure plusieurs joueurs de l’effectif de Jorge Sampaoli, de la part de clubs étrangers, la direction de l’ OM commence déjà à prospecter un peu partout en Europe à la recherche de nouveaux renforts en vue de compenser les futurs départs.

C’est dans ce cadre que les dirigeants marseillais ont, selon les informations de Daily Mail, jeté leur dévolu sur l’attaquant promoteur du RB Salzbourg, Junior Adamu. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le jeune attaquant de 20 ans fait partie des nouvelles révélations du club autrichien, après Karim Adeyemi convoité par de grands clubs. Il réalise une bonne saison avec le RB Salzbourg, comptabilisant 5 buts et 3 passes en 22 rencontres dans le championnat d’Autriche. Le prodige autrichien est ainsi fortement pressenti pour quitter son pays afin de rejoindre un club plus huppé cet été. L’ OM est cité comme une destination susceptible de l’accueillir. Les dirigeants marseillais travailleraient même déjà pour sa venue. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par Junior Adamu.

Forte concurrence pour Junior Adamu

Si les dirigeants de l’ OM souhaitent renforcer leur secteur offensif cet été avec l’arrivée de Junior Adamu, ils devront tout de même affronter des concurrents de taille sur ce dossier. Toujours selon la même source, l’AS Monaco serait également intéressé par le profil du jeune attaquant de RB Salzbourg. Leicester City, Southampton et un certain nombre de clubs de Bundesliga allemands, dont leur identité n’a pas été dévoilée, seraient aussi sur ses traces. Les clubs intéressés devront en revanche sortir le chéquier pour son éventuel transfert, car le prix de Junior Adamu est estimé à environ 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Cette rude concurrence risque certainement de faire monter les enchères. Le RB Salzbourg sait qu'il détient un véritable joyau entre ses mains.