Barça Mercato : La pépite Karim Adeyemi se rapproche de Barcelone

Publié par Thomas le 08 mars 2022 à 05:35

Dans le viseur du Barça et du Real Madrid, l'attaquant allemand Karim Adeyemi se serait rapproché ces derniers jours de l'Espagne.

Barça Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Adeyemi

Véritable sensation cette saison au RB Salzbourg, Karim Adeyemi ne manque pas de courtisans sur la scène européenne. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez l’entité autrichienne, l’attaquant de 20 ans devra faire un choix à l’issue de la saison et est fortement pressenti pour faire ses valises d’Autriche. Si le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone remuaient ciel et terre il y a quelques mois pour convaincre le joyau allemand de rallier leurs rangs, le dossier s’était soudainement refermé après que le Borussia Dortmund ait conclu un accord de principe avec le joueur.

Seulement, si l’on pensait le transfert d’Adeyemi au BVB acté, le dossier aurait connu ces derniers jours un retournement de situation incroyable. Comme l’indique le média local Ruhr Nachrichten, l’opération Adeyemi à Dortmund aurait capoté ces dernières heures, laissant le dossier au point mort. D’après la source, les Jaune et Noir ne seraient pas tombés d’accord avec le RB Salzbourg concernant le prix de vente du joueur. Si les Autrichiens veulent un minimum de 42 millionsd’euros pour leur attaquant de 20 ans, Dortmund ne semble pas prêt à dépenser une telle somme, se mettant ainsi quasi hors course pour le joueur. Une aubaine pour le Barça, qui le lorgne depuis plusieurs mois.

Avantage Barcelone pour Karim Adeyemi

Priorité de Joan Laporta cet été en cas d’échec avec Erling Haaland, Karim Adeyemi voit ses chances de rallier la Catalogne augmenter depuis la mésentente avec Dortmund. Si le Barça rêve d’enrôler l’attaquant norvégien dans ses rangs, la forte concurrence de clubs comme Man City ou le Real Madrid, plus avancés sur le dossier, font réfléchir les dirigeants blaugranas qui penseraient alors à des options moins coûteuses et plus accessibles. Bien aidé par la future signature du contrat CVC, qui permettra au club d’obtenir une enveloppe de 270 millions d’euros, le FC Barcelone pourrait obtenir les fonds suffisants pour recruter Adeyemi et en faire son nouveau leader d’attaque. Une possibilité qui devrait prendre de l'ampleur ces prochains jours.