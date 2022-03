Chelsea : Vente du club, restrictions, du nouveau chez les Blues

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 12:56

Une bonne nouvelle est tombée à Chelsea après les sanctions et restrictions imposées au club, début mars, à cause du propriétaire Roman Abramovitch.

Chelsea : Bientôt un nouveau propriétaire chez les Blues

Suspendue un temps, la vente de Chelsea a été rouverte par le gouvernement britannique. Des candidatures, et non des moindres, sont enregistrées auprès de Raine Group, la banque qui supervise la vente. D’après Sky Sport, Nick Candy (49 ans), un investisseur intéressé par le rachat de CFC, a augmenté son offre pour se donner les moyens de rafler la mise. Le puissant promoteur immobilier britannique a fait passer son offre à 2,3 milliards d'euros, alors que Roman Abramovitch a fixé son prix à 3 milliards d'euros.

En marge du processus de vente qui pourrait être bouclé lors de la trêve internationale, Chelsea a été soumis à des restrictions financières, en plus du gel des avoirs du milliardaire russe, en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine et son implication dans la guerre en Ukraine. Le club de Premier League est aussi interdit de recruter, de transférer et de prolonger les contrats de joueurs. La boutique des Blues et la billetterie sont également fermées par les autorités britanniques.

Allégement des restrictions contre Chelsea et ses supporters

Mais ce jeudi, BBC révèle que certaines restrictions concernant le public du club ont été levées. Ainsi, Chelsea peut désormais vendre des billets pour ses matches à l’extérieur en championnat. D’après le média anglais, les supporters de l'équipe de Thomas Tuchel sont autorisés à assister à la demi-finale de la FA Cup contre Crystal Palace à Wembley (16 avril), ainsi que pour le match contre le Real Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, à Stamford Bridge (6 avril). Les rencontres de la section féminine de football sont également concernées par cette levée de restrictions.

La chaîne britannique précise néanmoins que pour les matches de Chelsea à domicile en championnat, seuls les supporters des équipes adverses peuvent acheter des billets. De plus, les recettes des ventes de billets seront reversées à une association humanitaire qui intervient en Ukrain. Les supporters abonnés au Chelsea FC ne sont pas concernés par ces restrictions.