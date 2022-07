Chelsea Mercato : Les Blues visent un autre joueur de City

Publié par Anthony le 09 juillet 2022 à 01:15

Chelsea Mercato : Dans la difficulté de recruter Jules Koundé, les Blues se seraient rappatrié sur un défenseur de Manchester City

Chelsea Mercato : Une deuxième joueur de City dans le viseur

Plusieurs pistes de défenseurs sont envisagées par Chelsea pour remplacer Antonio Rudiger, Andreas Christensen et César Azpilicueta. Dans la lenteur du dossier de Jules Koundé avec le FC Séville, et de la complexité de recruter Matthijs De Ligt, les Blues se seraient rapprochés de Manchester City. Selon The Times, le club londonien a commencé des pourparlers, qui se sont accélérés ces derniers jours, avec les Skyblues pour recruter Nathan Aké. Le défenseur central de 27 ans ne serait pas contre un départ après n'avoir joué que 14 matchs la saison dernière.

Thomas Tuchel apprécierait le profil du Néerlandais et ne serait pas contre son retour à Chelsea. Le joueur en manque de temps de jeu espère participer à la Coupe du Monde au Qatar avec les Pays-Bas, mais devra jouer plus de matchs. Mais Manchester City ont fait savoir qu'ils ne lâcheront pas leur joueur tant qu'un successeur ne sera pas trouvé. En contrat jusqu'en 2025, il ne devrait pas couter plus de 25 millions d'euros.

Chelsea Mercato : Raheem Sterling attendu à Stamford Bridge

L'attaquant anglais est tombé d'accord avec les Blues pour venir porter leur maillot la saison prochaine. Le club londonien est en passe de conclure un transfert d'un montant de plus de 50 millions d'euros avec Manchester City et son arrivé devrait être imminent. En contrat jusqu'à l'été prochain, le joueur a passé sept ans avec les Skyblues et a marqué 131 buts en 337 matchs toutes compétitions confondues. La direction est confiante sur l'idée que le joueur de 27 ans devrait participer à la tournée de pré-saison aux Etats-Unis avec sa nouvelle équipe. L'international Anglais des Three Lions se dit "excité" à l'idée de retourner à Londres, là où il a grandi et les joueurs sont très en enthousiastes à l'idée de l'arrivé de l'attaquant de classe mondiale.