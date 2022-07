Chelsea Mercato : Flash, les Blues visent deux superstars mondiales !

Publié par Anthony le 04 juillet 2022 à 16:48

Chelsea Mercato : Cet été, les Blues pourraient bien enflammer le mercato. Ils sont notamment au cœur des dossiers Neymar et Ronaldo.

Chelsea Mercato : Cristiano Ronaldo souhaite quitter Man United

3e de Premier League à seulement 5 points de la 5e place, puis éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions après une saison compliquée, les Blues veulent à nouveau côtoyer les grandes équipes. Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, s'est vu offrir la possibilité de recruter les deux attaquants. CristianoRonaldo, absent à la reprise de l'entraînement ce lundi, a indiqué à sa direction vouloir quitter Man United pour pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Plusieurs équipes veulent obtenir les services du quintuple Ballon d'Or comme Naples ou le Bayern. Son agent, Jorge Mendes, lui cherche donc un point de chute et aurait ainsi approché le club londonien selon The Evening Standard.

Malgré les faibles performances de Man United, qualifié seulement pour l'Europa League, la star portugaise a inscrit 24 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues. Pilier de son équipe, à 37 ans, Cristiano Ronaldo montre qu'il a encore des ressources pour remporter des trophées et surtout la Ligue des Champions qu'il n'a plus remporté depuis son départ du Real Madrid en 2018.

Chelsea Mercato : Neymar de retour avec Thomas Tuchel ?





Neymar est l'autre superstar que Chelsea veut attirer. Placé sur le marché du transfert par le PSG, le club serait prêt à se séparer de l'attaquant brésilien si le prix suit. Les Blues sont justement l'un des seuls clubs à pouvoir verser une telle somme. Son coéquipier en sélection, aujourd'hui à Chelsea, Thiago Silva, insiste pour qu'il le rejoigne.

" Il doit venir à Chelsea, a lâché l'ancien capitaine parisien. S'il doit partir, il doit aller là-bas. On n'a pas besoin de parler de ses qualités, elles se passent de commentaires. En plus, c'est un super ami. J'espère que ça se fera et que ça ne restera pas au stade des rumeurs. "