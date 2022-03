ASSE : Sacko blessé, son remplaçant arrive à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 24 mars 2022 à 12:23

Après la terrible blessure de Falaye Sacko, l' ASSE a appris une superbe nouvelle cette semaine avec l'arrivée de son successeur.

ASSE : Sacko s'en sort bien mais dit adieu à la saison

La dernière ligne droite se profile pour Pascal Dupraz et l’AS Saint-Etienne en vue du maintien à la fin de la saison. 18e et donc barragiste à l’heure actuelle, le club ligérien aura fort à faire ces prochains mois pour ne pas descendre en Ligue 2. Après un début d’année 2022 en grande pompe marqué par une série de trois victoires de rang en Ligue 1, les Verts connaissent un petit coup d’arrêt, avec deux matches nuls consécutifs dont un contrariant contre l’ESTAC la semaine dernière.

Si la trêve internationale arrive à point nommé pour Dupraz et ses hommes, l’entraîneur savoyard a malheureusement appris la blessure de son défenseur malien Falaye Sacko. Sorti après 11 minutes de jeu contre Troyes, la recrue hivernale était sous la menace d’une fin de saison prématurée. Si plusieurs rumeurs annonçaient une rupture des ligaments croisés, synonyme d’absence longue durée, finalement, le joueur ne souffrirait que d’une entorse isolée du ligament du genou droit. Un moindre mal qui devrait le tenir écarté des terrains pour une durée de deux mois, de quoi acter sa fin de saison avec l’ ASSE. Un coup dur terrible pour les Stéphanois, qui ont cependant appris une très bonne nouvelle pour leur secteur défensif.

Yvann Maçon a fait son retour à l'entraînement

Après le forfait longue durée de Sacko, c’est tout un secteur de jeu qui a été endommagé. Latéral droit de profession, le joueur du Vitoria Guimarães évoluait ces derniers temps en tant que central, dans une charnière à trois axiaux. Une mauvaise nouvelle donc qui pourrait être soulagée par le retour du défenseur Yvann Maçon, absent depuis le match contre Strasbourg le 20 février dernier.

Comme le révèle EVECT ce jeudi, l’arrière-droit de Saint-Etienne a pris part à l’entraînement des Verts de manière individuelle dans la matinée, de quoi espérer son retour prochainement dans l'équipe. De bon augure pour la suite de la saison et la course au maintien. En plus de Maçon, Pascal Dupraz a acté ce jeudi le retour du milieu camerounais Yvan Neyou, qui a effectué une séance spécifique avec ballon.