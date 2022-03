Arsenal Mercato : Les Gunners préparent un gros coup au milieu !

Publié par Thomas G. le 24 mars 2022 à 12:36

Arsenal sera très actif sur le marché des transferts cet été. Les Gunners ont ciblé un international brésilien, passé par le Barça.

Arsenal Mercato : Philippe Coutinho de retour à son meilleur niveau

Le retour en grâce de Philippe Coutinho a été rapide, il aura fallu seulement 3 mois à l’international brésilien pour revenir à son plus haut niveau. Il a déjà inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 10 matches avec Aston Villa. Le joueur se sent bien à Birmingham et son entraîneur, Steven Gerrard, a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait conserver le joueur l'an prochain. Le FC Barcelone a inséré une option d’achat de 40 millions d’euros dans la transaction avec les Villans.

Selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, l’ancien joueur de Liverpool ne prendra pas de décision sur son avenir avant la fin de la saison. Il souhaite se concentrer au maximum sur ses performances en club pour retrouver la sélection brésilienne. Le salaire du milieu brésilien pose problème pour Aston Villa, car il touche actuellement un salaire annuel de 20 millions d’euros.

Philippe Coutinho plaît beaucoup à Arteta

Les Gunners pourraient décider de s’immiscer dans le dossier de l’international brésilien.Selon Mundo Deportivo, Arsenal serait prêt à payer les 40 millions d’euros demandés par le Barça car Mikel Arteta sait qu'il est capable de débloquer un match à lui seul. Les contacts entre les représentants de Coutinho et les dirigeants d’Arsenal avaient débuté l’été dernier et ont repris ces dernières semaines.

Les Gunners sont actuellement 4e de Premier League, une place qui leur permettrait de disputer la Ligue des Champions l’an prochain. Ce qui offrirait à Coutinho plus de visibilité aux yeux du sélectionneur de la Seleçao, Tite, et récupérer une place de titulaire avant la prochaine Coupe du Monde. C’est un argument qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Londoniens. De plus, Philippe Coutinho et sa famille apprécient la ville de Londres, ce qui pourrait rentrer en considération au moment du choix de son nouveau club.