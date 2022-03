OGC Nice Mercato : SRFC, retour en Ligue 1, Lloris éteint la rumeur

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 20:27

Un temps annoncé vers un retour en Ligue 1, notamment à l’ OCG Nice et au Stade Rennais, Hugo Lloris a finalement mis fin à cette rumeur et a prolongé à Tottenham.

OGC Nice Mercato : Hugo Lloris était certain de prolonger à Tottenham

Alors que son contrat initial à Tottenham finissait en juin 2022, Hugo Llorisa été annoncé, un temps, à l’ OGC Nice, son club formateur, ou encore au Stade Rennais. Finalement, le gardien de but de Tottenham a prolongé son aventure à Londres pour deux saisons supplémentaires, le 21 janvier 2022. Il est désormais lié aux Spurs jusqu’au 30 juin 2024 et son retour en Ligue 1 n’est plus d’actualité.

Profitant de sa présence en Equipe de France, le dernier rempart des Bleus est revenu sur la folle rumeur qui l’annonçait au Gym et au SRFC la saison prochaine. « J’arrivais en fin de contrat, donc je ne pouvais pas maîtriser les rumeurs », a-t-il indiqué dans L’Équipe, ce jeudi, tout en soulignant : « À partir du moment où j'avais l'intention de donner la priorité à Tottenham, la question n'a pas pu se poser très concrètement. »

« À aucun moment je ne me suis dit que j'allais partir »

En plus de l’OGC Nice et du Stade Rennais, le nom d’Hugo Lloris a aussi été associé à l’AS Rome de José Mourinho en Serie A. Le portier de 35 ans ne pensait pourtant pas à un départ de Londres. « Si j'avais décidé de partir, je l'aurais envisagé, mais à aucun moment je ne me suis dit que j'allais partir. Et quand les gens de ton club te respectent et t'estiment, tu fais attention à ces choses-là », a déclaré Hugo Lloris. Ce dernier prépare les deux prochains matches amicaux de l'Equipe de France contre la Côte d'Ivoire, vendredi, à Marseille et face à l'Afrique du Sud, mardi prochain à Lille.