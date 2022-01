OGC Nice Mercato : Lloris s’éloigne, un plan B activé au Gym !

Publié par Timothée Jean le 01 janvier 2022 à 09:05

Alors que le dossier Hugo Lloris se complique de plus en plus, l’OGC Nice se tourne vers un autre gardien de but. Celui-ci évolue en Turquie.

OGC Nice Mercato : Le Gym a un plan B à Hugo Lloris

C’est l’une des priorités de l’ OGC Nice. La direction du club lillois souhaite réaliser un gros coup sur le marché des transferts en recrutant Hugo Lloris. L’international gardien français arrive en fin de contrat en juin prochain et la direction de Tottenham ne montre aucun empressement pour renouveler son bail. Les dirigeants du club de la capitale étant restés muets sur la situation contractuelle du capitaine des Bleus, celui-ci est libre dès ce samedi de négocier avec le club de son choix.

L’OGC Nice compte profiter de l’occasion pour arracher sa signature, d’autant plus que le portier de 35 ans n’a jamais exclu l’idée d’un retour au Gym. Les Aiglons envisagent ainsi de le faire revenir gratuitement à l’issue de la saison et des discussions auraient déjà débuté dans ce sens. Mais le retour de Hugo Lloris à l’ OGC Nice est loin d’être un acquis. Le nouvel entraîneur de Tottenham n’a pas l’intention de perdre son gardien de but expérimenté. Il presse donc ses dirigeants à faire le nécessaire pour pérenniser sa présence dans son équipe.

Présent en conférence de presse, Antonio Conte a récemment demandé à sa direction de trouver « une solution » pour acter la prolongation du Français. L’affaire semble donc mal embarquée pour les Aiglons. Mais pour parer à toute mauvaise surprise, le Gym a un plan B sous le coude.

Ersin Destanoglu toujours ciblé par Nice

L’Équipe révèle en effet que la direction de l’OGC Nice s’intéresse de très près à Ersin Destanoglu, le gardien du Besiktas. L’intérêt des Niçois pour le portier turc n’est pas nouveau. Ersin Destanoglu est suivi par les Aiglons depuis plusieurs mois avec une possibilité de passer à l’offensive dès cet hiver.

Mais contrairement au cas Hugo Lloris, les dirigeants de l’OGC Nice devront sortir le chéquier pour s’offrir les services du gardien de but turc. Ersin Destanoglu est lié à Besiktas jusqu’en juin 2023. Sa valeur marchande est estimée à environ 8,5 millions d’euros, selon Transfermarkt.