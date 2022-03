OM : Une belle surprise en vue pour Payet avec l’Equipe de France

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 16:57

Auteur d’une belle saison à l’ OM, Dimitri Payet peut nourrir l’espoir d’un retour en Equipe de France en vue du Mondial 2022 ? Didier Deschamps s’est exprimé à ce sujet.

OM : Deschamps envoie un indice positif à Dimitri Payet

À 34 ans, Dimitri Payet reste l'élément incontournable de l'Olympique de Marseille. Le milieu offensif enchaîne de belles prestations sous le maillot phocéen. Plutôt en pleine forme cette saison, le Réunionnais aurait même pu être convoqué en Equipe de France pour les matches amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique de Sud, les 25 et 29 mars prochain. Dans une longue interview accordée au journal La Provence, Didier Deschamps est revenu sur ce sujet.

L'entraîneur des Bleus assure en effet que le capitaine marseillais est toujours sélectionnable avec l'Equipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. « À un moment, Dimitri Payet a eu un rôle important, décisif même. Depuis il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve Mandanda, il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueurs. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation », a-t-il laissé entendre. Une réponse que le meneur de jeu de l’ OM appréciera.

Dimitri Payet rêve toujours d’un retour chez les Bleus

En attendant une convocation de Didier Deschamps en Equipe de France, Dimitri Payet reste l’homme en forme de l’ OM cette saison. Comptabilisant 11 buts inscrits et 11 passes décisives en 36 apparitions, il est le Marseillais le plus décisif. À lui désormais d’enchaîner de belles performances en cette seconde partie de saison pour signer son retour chez les Bleus. À noter que Dimitri Payet n’a plus été convoqué en équipe nationale depuis octobre 2018. L’Equipe de France de Didier Deschamps est déjà qualifiée pour le Mondial 2022, une compétition que le capitaine marseillais garde sans doute dans un coin de sa tête.