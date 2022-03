PSG Mercato : Zidane à la place de Pochettino, l’affaire est réglée !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2022 à 17:27

Zinédine Zidane va remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG la saison prochaine. L’affaire est réglée selon un journaliste espagnol.

« Zidane sera le prochain entraîneur du PSG »

D’après le journaliste Eduardo Inda, Nasser Al-Khelaïfi se rapproche sûrement de sa révolution souhaitée depuis plusieurs années déjà sur le banc de l’équipe première du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations livrées par le directeur du média OK Diario, Zinédine Zidane aurait finalement donné son accord aux autorités qatariennes pour succéder à Mauricio Pochettino.

Mieux, la source espagnole assure même que l’ancien entraîneur du Real Madrid travaillerait déjà sur le prochain mercato estival des Rouge et Bleu. « Zidane sera le prochain entraîneur du PSG et il y a un joueur qu'il a révélé et qui a été clé dans sa structure tactique à Madrid et il veut l'emmener à Paris », a confié Eduardo Inda avant de dévoiler l’identité du protégé de Carlo Ancelotti que Zizou aimerait voir débarquer à Paris avec lui.

« Il s'agit de Federico Valverde (...) Dans les rencontres qu'il tient avec le PSG depuis janvier pour planifier la prochaine saison, Zinedine Zidane a mis sur la table le nom d'un joueur qui lui a été indispensable lors de sa dernière étape au Real Madrid : Federico Valverde », a précisé le journaliste sportif, qui indique que le prochain coach parisien a identifié le milieu de terrain comme le maillon faible des Rouge et Bleu et aimerait y apporter du changement dès sa prise de fonction.

PSG Mercato : Federico Valverde au Paris SG pour 100M€ ?

Déloger Federico Valverde du Real Madrid ne sera pas une mince affaire pour le Paris Saint-Germain. Prolongé en août dernier, l’international uruguayen de 23 ans est lié au club madrilène jusqu’au 30 juin 2027. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Valverde est évalué à 65 millions d’euros. Mais à en croire le journaliste espagnol, un transfert du natif de Dipetta pourrait se régler à hauteur de 100 millions d'euros. Une somme énorme, mais qui ne devrait pas constituer un sérieux handicap pour un club comme le Paris Saint-Germain. Reste toutefois à savoir si les Merengues seront prêts à laisser filer leur joyau uruguayen.