PSG Mercato : Le Paris SG se lance sur une sensation portugaise

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 15:01

À la recherche de renforts offensifs pour cet été, le PSG aurait jeté son dévolu sur un joyau de 22 ans évoluant en Premier League.

PSG Mercato : Le Paris SG supervise le prometteur Pedro Neto

De gros mouvements sont à prévoir au Paris Saint-Germain ces prochains mois. Après son revers retentissant contre le Real Madrid en Ligue des Champions, les Rouge et Bleu ont pour projet de révolutionner leur effectif, se débarrassant de plusieurs pièces vieillissantes et recrutant en parallèle de jeunes talents. Avec le départ quasi acté d’Angel Di Maria à la fin de la saison, les dirigeants parisiens multiplient leurs options en attaque et superviseraient depuis peu un international portugais.

Comme le révèle le Daily Mail ce vendredi, le PSG se serait lancé aux trousses de Pedro Neto, sensation de 22 ans sous contrat avec Wolverhampton. Blessé durant de longs mois à cause d’une fracture à la rotule, l’attaquant des Wolves retrouve son meilleur niveau en enchaînant les rencontres sous les ordres de son compatriote Bruno Lage. Formé au SC Braga, Neto était arrivé dans le championnat anglais après une courte expérience à la Lazio.

Après deux saisons en grande pompe où il aura disputé 30 matches de Premier League en moyenne, le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection a vu émerger une foule de courtisans, dont le Paris SG, désireux de s’attacher ses services. Comme le rappelle le média britannique, l’attaquant a récemment vu son bail prolongé jusqu’en 2027 à Wolverhampton, une situation qui n’a semble-t-il pas refroidi les ardeurs parisiennes. Pedro Neto fait donc partie de la short-list des remplaçants potentiels d’Angel Di Maria.

Dembélé, grand favori pour le côté droit

Si l’intérêt des Rouge et Bleu pour le jeune Neto est réel, le club de la capitale concentre cependant ses efforts sur le dossier Ousmane Dembélé. Disposant d’un accord de principe avec l’attaquant des Bleus, le PSG serait à l’heure actuelle en pole position pour récupérer l’ancien Rennais à l’issue de son contrat au FC Barcelone. Une arrivée gratuite qui se dessine donc pour Leonardo et son board, qui voient cependant le Barça revenir à l’attaque pour prolonger son joyau. De quoi annoncer un été agité du côté de la capitale.