PSG Mercato : Ousmane Dembélé et le Paris SG, c’est fait à 99% !

Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2022 à 13:01

Sauf énorme revirement de dernière minute, Ousmane Dembélé va quitter le Barça pour rejoindre le PSG. Les Blaugranas en sont certains.

Le Barça affiche une certitude pour Ousmane Dembélé

Recruté en août 2017 contre un chèque de 140 millions d’euros pour prendre la place de Neymar, l’ancien milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund dispute ses derniers mois sous les couleurs du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’ailier formé au Stade Rennais n’a pas trouvé d’accord pour prolonger et le club catalan a déjà annoncé sa décision le concernant.

Mais depuis l’avènement de Xavi Hernandez sur le banc des Blaugranas, la donne a semble-t-il changé dans ce dossier. Pas vraiment, à en croire le Mundo Deportivo. En effet, d’après les informations du journal catalan, les dirigeants barcelonais ne se feraient pas trop d’illusions en ce qui concerne Ousmane Dembélé.

Joan Laporta et les siens seraient même convaincus à 99% que le natif de Vernon a déjà signé avec un autre club afin d’encaisser une belle prime à la signature. Et même si les représentants du joueur continuent de démentir cette information, le Barça ne compte pas se ruiner pour Dembélé et assure que rien ne se fera en dehors des conditions déjà proposées au compatriote de Kylian Mbappé. Un scénario auquel ne croit pas vraiment un journaliste espagnol.

PSG Mercato : Mission impossible pour le Barça avec Dembélé

Ousmane Dembélé va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou prolonger son contrat avec le FC Barcelone ? Contactés par le quotidien L’Équipe, les proches de l’ancien partenaire de Lionel Messi n’excluent pas forcément la possibilité de signer un nouveau bail, même si certaines sources parlent d’un accord verbal déjà négocié avec le vice-champion de France en titre.

« Actuellement, aucune nouvelle réunion n'est prévue avec les dirigeants du club, mais rien n'est figé. La fin de saison pourrait changer la donne », assure-t-on dans l’entourage de Dembélé. Toutefois, le journaliste Santi Ovalle de La Cadena Ser a révélé sur le plateau de la Porteria que « la distance entre les positions du FC Barcelone et du représentant de Dembélé est si grande qu'il leur semble impossible de s'entendre ». Le PSG tient donc le bon bout dans cette affaire.