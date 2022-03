PSG Mercato : 60M€, Al-Khelaïfi veut déloger un taulier anglais !

Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2022 à 23:01

Nasser Al-Khelaïfi entend apporter des réponses aux échecs répétitifs du PSG en Ligue des Champions et pourrait faire un coup en Angleterre.

Un international anglais dans le viseur du Paris SG

Après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent déjà en vue du prochain mercato estival. Plusieurs cibles sont ainsi en vue et parmi elles figurent un international anglais. Révélé du temps de Marcelo Bielsa, le milieu de terrain de Leeds United, Kalvin Phillips, intéresserait énormément le PSG.

En effet, selon les informations du journal britannique The Times, les recruteurs émissaires de Nasser Al-Khelaïfi surveillent l’international anglais de 26 ans depuis plusieurs mois déjà. Depuis David Beckham (janvier-juin 2013), aucun joueur anglais n’a évolué au Paris Saint-Germain et Al-Khelaïfi aimerait attirer Kalvin Phillips, qui serait un renfort intéressant pour les Rouge et Bleu. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour les Parisiens.

PSG Mercato : Le Real Madrid vise aussi Kalvin Phillips

Désireux de reconstituer son groupe pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain aimerait s’offrir les services de Kalvin Phillips. Fort de ses performances avec les des Peacocks, le joueur formé à Leeds United aurait séduit les recruteurs parisiens, qui auraient rédigé des rapports élogieux à son égard.

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont devoir se montrer très convaincants puisque l’été dernier, la direction de l’actuel 16e de Premier League avait repoussé une enveloppe de 60 millions d'euros de West Ham pour le natif de Leeds. Cette saison étant plus compliquée pour le club entraîné par Jesse Marsch, le prix du milieu de terrain défensif serait probablement revu à la baisse à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Phillips, Kalvin Phillips serait également dans les plans du Real Madrid. D’autres sources britanniques précisent même que le PSG se serait rapproché du board de Leeds pour tâter le terrain. Titulaire avec la sélection anglaise durant l’Euro 2020, Kalvin Phillips pourrait donc changer d’air en rejoignant un autre championnat la saison prochaine. Outre le Paris SG, considéré comme une piste sérieuse, d’autres écuries de Premier League seraient également en embuscade pour Kalvin Phillips.

Affaire à suivre donc…