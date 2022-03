Barça Mercato : Ferran Torres conseille une recrue de Man City

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 20:01

Arrivé en décembre dernier au Barça, Ferran Torres s'est très bien intégré au sein du club culé, au point de jouer les recruteurs.

Barça Mercato : Le conseil de Ferran Torres

Le Barça, qui tente de se renforcer à certains postes clés, risque d'être attentif aux bons coups lors du prochain mercato. Alors que Jordi Alba et Dani Alves vieillissent et que Sergino Dest ne donne pas entière satisfaction, le FC Barcelone devra recruter un ou plusieurs latéraux lors de la prochaine fenêtre des transferts. Si les Blaugranas semblent en pole position pour accueillir Nicolas Tagliafico de l'Ajax, Ferran Torres, débarqué de Manchester City cet hiver aurait proposer de piocher chez les Citizens.

Arrivé pour 55 millions d'euros il y a quelques mois, Ferran Torres s'est très bien intégré dans le dispositif du Barça. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres, le joueur n'est pas étranger au retour en forme du FC Barcelone ces dernières semaines. Par ailleurs, l'international espagnol (22 sélections) est très impliqué au sein du club et se mue même en tant recruteur. D'après les informations de Fichajes, il aurait conseillé un latéral en la personne d'Oleksandr Zinchenko qui évoluait avec lui à Manchester City.

Oleksandr Zinchenko, un joli coup à Man City

À 25 ans, l'international ukrainien peine à s'imposer comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche à Manchester. Barré par la concurrence de Joao Cancelo, un départ pourrait être bénéfique pour le joueur, d'autant que son club ne serait pas opposé à une telle opération cet été. En effet, Man City souhaiterait vendre le joueur afin de faire rentrer un autre latéral dans la concurrence au poste de Cancelo dès la saison prochaine. Le Barça aurait donc toutes ses chances dans ce dossier.

Assez polyvalent, Zinchenko peut jouer à de nombreuses positions sur le côté gauche. De plus, étant donné sa situation en Angleterre, le FC Barcelone pourrait négocier l'achat du joueur à un prix raisonnable et donc limiter les risques en recrutant un joueur qui n'a pas encore explosé au plus haut niveau. En étant un ou deux crans derrière Torres, les deux joueurs pourraient retrouver des automatismes qu'ils avaient en Premier League, ce qui faciliterait grandement l'adaptation du joueur. Reste à voir si le club catalan suivra les conseils de son joueur pour se renforcer à un poste où de nouveaux visages sont nécessaires.