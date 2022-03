LOSC Mercato : Gourvennec a tenté un coup au Dynamo Kiev

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 22:31

Le LOSC a tenté de recruter un joueur polonais qui évoluait au Dynamo Kiev en Ukraine et libéré de son contrat en raison de la guerre.

LOSC : Gourvennec a tenté de recruter Tomasz Kedziora

Autorisé par la FIFA à signer avec un nouveau club, Tomasz Kedziora, un joueur parti du Dynamo Kiev, était dans le viseur du LOSC. Le club champion de France a tenté de s’attacher ses services pour se renforcer en défense. D’après les informations du journaliste polonais, Dawid Dobrasz, Lille a transmis une offre au latéral droit polonais. Mais Jocelyn Gourvennec n’est pas parvenu à attirer ce dernier car Tomasz Kedziora (27 ans) a préféré retourner dans son ancien club, Lech Poznan, et son pays natal pour finir la saison 2021-2022. L’entraîneur du LOSC a songé à renforcer le poste de Zeki Celik (25 ans) ne comptant pas sur Jérémy Pied (33 ans). Ce dernier n'a joué que 5 minutes cette saison, en Coupe de France début janvier 2022.

Lille vise une place sur le podium de la Ligue 1

L'équipe de Jocelyn Gourvennec a été éliminée par le RC Lens en 16e de finale de la Coupe de France et par Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Dogues n'ont plus que le Ligue 1 pour sauver leur saison. À 9 journées de la fin du championnat, ils sont 6es avec 46 points, soit 6 points de moins que le 3e, le Stade Rennais. En effet, l'objectif du LOSC est de finir sur le podium de la L1 afin d'être qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, après sa participation plus ou moins réussie cette année. Une mission difficile avec la concurrence de l'OM, du SRFC, de l'OGC Nice et du RC Strasbourg.