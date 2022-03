PSG Mercato : Leonardo veut rapidement bouclé un coup en défense

Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2022 à 17:01

Leonardo s’active déjà sur certains dossiers prioritaires du PSG. Le directeur sportif parisien aimerait ainsi finaliser un joli coup en défense.

Le PSG veut garder Nuno Mendes

À la recherche d’un arrière gauche prometteur, le Paris Saint-Germain est parvenu à se mettre d’accord avec le Sporting Portugal pour un prêt de Nuno Mendes l’été dernier. Et il a suffi de quelques matches à l’international portugais de 19 ans pour convaincre les dirigeants parisiens. À trois mois de la fin de saison, Leonardo veut déjà régler le transfert définitif du compatriote de Cristiano Ronaldo afin de permettre au PSG de disposer d’un futur crack à ce poste pour l’avenir. Si le club portugais a fixé une somme de 40 millions d’euros pour l’achat de son prodige, le directeur sportif de la formation francilienne aimerait conclure le deal contre un chèque moins important. Il aurait même un plan en tête pour y parvenir.

PSG Mercato : Les plans parisiens pour Mendes

D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, « les plans du Paris Saint-Germain avec Nuno Mendes n'ont pas changé après le fiasco de la Ligue des Champions : il est toujours considéré comme une priorité, des discussions sont en cours avec le Sporting pour négocier, car une option d'achat de 40 millions d'euros est disponible. Le PSG veut signer Nuno sur un contrat permanent, sans aucun doute. Travail en cours ».

Le club de la capitale veut laisser l’option d’achat du jeune international portugais, mais souhaiterait payer moins que les 40 millions d’euros attendus par la direction du Sporting Lisbonne. Ce vendredi, le journal A Bola révèle que Leonardo serait convaincu qu’en incluant un ou plusieurs joueurs dans la transaction avec la possibilité de prendre en charge une partie de leur salaire, comme avec l’attaquant espagnol Pablo Sarabia, un accord pourrait être trouvé avec le club lisboète pour Nuno Mendes. Le quotidien portugais assure même que les deux clubs seraient d’ores et déjà en pourparlers pour tenter de trouver un accord le plus rapidement possible.