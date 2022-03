Stade Rennais Mercato : Arsenal se lance sur une pépite du SRFC !

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 18:31

Vivier de talents depuis des années, le SRFC ne cesse d'attirer les cadors européens. Un jeune crack du Stade Rennais serait dans le viseur des Gunners.

SRFC Mercato : Arsenal vise Lesley Ugochukwu

La saison étincelante du Stade Rennais en championnat pourrait s’avérer fatale pour Bruno Genesio. 3e du championnat à un petit point du dauphin marseillais, les Rouge et Noir réalisent l’une des saisons les plus abouties de leur histoire. Loué pour son collectif séduisant et son animation offensive, le club breton a le mérite d’attirer l’œil des plus grandes écuries en Europe et pourrait bien en faire les frais cet été.

Après Kamaldeen Sulemana ou encore Lovro Majer, tous deux apparus dans le radar de clubs espagnols ces derniers mois, c’est un autre jeune talent du SRFC qui est récemment entré dans le radar d’un top club. Comme le révèle L’Equipe ce vendredi, le milieu défensif Lesley Ugochukwu est vivement courtisé outre-Manche notamment par le club d’Arsenal mais aussi de Tottenham, qui désirent le recruter lors du prochain mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Rennes, la pépite de 17 ans est vu à Londres comme le futur Patrick Vieira grâce à son profil très polyvalent, type box-to-box. Les Gunners mèneraient les devants sur le dossier et pourraient formuler une offre cet été. La source précise que le Borussia Dortmund, très friand de jeunes pépites, aurait également coché le nom de l’international U18.

Un pur produit de la formation rennaise

Natif de Rennes, le franco-nigérian fait la fierté de ses dirigeants au SRFC et notamment de Florian Maurice, son directeur sportif. Arrivé dans les rangs Rouge et Noir en 2012 à l’âge de 8 ans, Lesley Ugochukwu a rapidement gravi les échelons, faisant ses premiers pas en pro à tout juste 17 ans, le 25 avril 2021 (contre Dijon). Malgré un mercato conséquent notamment dans l'entrejeu, le jeune milieu défensif a bénéficié d'un temps jeu important cette saison, avec déjà 13 rencontres de championnat disputées, preuve de la confiance qui lui est accordé par Bruno Genesio. Perçu comme un futur grand joueur, pas sûr que le Stade Rennais ne décide de le lâcher cet été, à moins qu’une grosse offre arrive sur la table.