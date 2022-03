ASSE : Mercato, Perrin, Dupraz, Soucasse fait des révélations

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 00:15

Président exécutif de l’ ASSE, Soucasse a fait de nouvelles révélations sur la nomination de Loïc Perrin, de Pascal Dupraz et la gestion du mercato.

ASSE : Jean-François Soucasse a pour priorité le maintien en Ligue 1

Anciennement directeur général des services à l’ ASSE, Jean-François Soucasse a été promu président exécutif du club ligérien en juillet 2021. Il est désormais le patron de l’AS Saint-Étienne, suite au retrait des propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Lors du mercato d’hiver, il est passé à l’offensive en recrutant un nouvel entraineur, Pascal Dupraz à la place de Claude Puel, ex-directeur général et entraîneur principal.

Le dirigeant de 49 ans a aussi renforcé l’équipe stéphanoise, menacée de relégation en Ligue 2, en recrutant 7 nouveaux joueurs. La mission de Jean-François Soucasse est de tout mettre en oeuvre pour maintenir l’ ASSE (18e et barragiste) en Ligue 1. Rappelons que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis leur club en vente depuis la mi-avril 2021. Vu la menace de descente en Ligue 2, ils ont repoussé la cession à la fin de la saison.

Soucasse, « l’intégration de Loïc Perrin était mon choix »

Selon les révélations du président des Verts, dans son interview avec News Tank Football, il a les mains libres dans la gestion quotidienne du club. « L’intégration de Loïc Perrin était mon choix, comme celui du nouvel entraineur était celui de Loïc et de la nouvelle direction », a-t-il laissé entendre. « De la même façon, le mercato a été mené par Loïc Perrin, Samuel Rustem (nouveau Directeur général adjoint, délégué aux activités sportives) et moi, tant d’un point de vue sportif qu’économique, en relation avec le nouveau coach, Pascal Dupraz », a expliqué Jean-François Soucasse.

« Je bénéficie d’une complète autonomie dans la gestion du club »

Ce dernier assure toutefois que les deux actionnaires de l' ASSE « leur permettent vraiment de travailler dans la sérénité ». « Je bénéficie d’une complète autonomie dans la gestion opérationnelle du club. Je laisse, moi aussi, beaucoup d’initiatives aux équipes du moment que l’on reste dans la stratégie définie. Évidemment, il existe des sujets qu’un président exécutif doit évoquer avec les actionnaires, comme dans toute entreprise normalement organisée », a-t-il précisé.