ASSE Mercato : Recrutement, Loïc Perrin passe à l'offensive

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 10:56

L’ ASSE met un point d’honneur au recrutement. Loïc Perrin a ainsi décidé de restructurer la cellule de recrutement après le départ de Jean-Luc Buisine.

ASSE Mercato : Ilan intègre officiellement l'équipe de Loïc Perrin

Sauvée de la relégation en Ligue 2 en 2018 et en 2020, grâce à un mercato hivernal XXL, l’ ASSE a décidé de réorganiser sa cellule recrutement. Ainsi, la mission a été confiée à Loïc Perrin, Coordinateur de l’AS Saint-Étienne, de mettre en place une équipe de recruteurs ayant un carnet d'adresses fourni. Pour commencer, il a fait venir son ancien coéquipier, Ilan Araujo, cette semaine, après le départ officiel de Jean-Luis Buisine, anciennement directeur de ladite cellule. Dans un communiqué officiel, l’ AS Saint-Etienne a annoncé le retour de l’ex-attaquant du club ligérien, mais dans la peau de recruteur.

« Ilan est de retour au sein de l'AS Saint-Étienne. Le Brésilien intègre, à compter du jeudi 24 mars 2022, la cellule de recrutement. Il est placé sous la responsabilité de Loïc Perrin, notamment en charge de la cellule de recrutement », a communiqué Sainté. Notons que le Brésilien de 41 ans exerçait déjà diverses missions pour les Verts, en lien avec le recrutement entre 2017 et 2019.

ASSE Mercato : Un audit de la cellule recrutement de l'AS Saint-Étienne lancé

Selon les informations d'Evect, Ilan « va principalement œuvrer sur le sol français ». Il pourrait superviser des joueurs en Amérique du Sud de façon ponctuelle, mais ce ne sera pas de sa mission principale, à en croire cette source. En attendant la nomination officielle du directeur de recrutement à Sainté, c’est bien Loïc Perrin qui dirige cette cellule. Le président exécutif de l’ ASSE, Jean-François Soucasse, et l’ex-capitaine ont ainsi lancé « un audit de ce secteur, prenant de nombreux renseignements auprès de plusieurs clubs français, pour connaître leur façon de travailler », d’après le site internet regroupant une communauté de supporters de l’AS Saint-Étienne.

Quant à L’Équipe, elle a annoncé l’arrivée probable de trois recruteurs, en plus d’Ilan, au sein de l’équipe de Loïc Perrin : Éric Guérit (57 ans), Ferhat Khirat (55 ans) et Olivier Monterrubio (45 ans).