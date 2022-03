AS Monaco Mercato : Le Bayern sur un énorme coup à l'ASM

Publié par Ange A. le 26 mars 2022 à 23:25

Le Bayern Munich prépare un joli coup en Ligue 1 pour 2023. Le Rekordmeister entend boucler une jolie affaire du côté de l’AS Monaco.

Le Bayern prépare un gros retour en 2023

Au vu de son effectif pléthorique, l’AS Monaco s’est lancée depuis quelques saisons dans une opération de dégraissage. Celle-ci n’a pas empêché au club de la Principauté de boucler quelques jolies signatures. L’ASM s’est notamment trouvée un nouveau portier numéro 1 l’été dernier suite à l’arrivée d’Alexander Nübel. Le portier de 25 ans est prêté sans option pour deux saisons par le Bayern Munich. Il a été propulsé titulaire au poste chez les Rouge et blanc. Le portier bavarois affiche 41 buts concédés pour 12 clean-sheet en 40 apparitions cette saison avec le club princier. Aux dernières nouvelles, ses performances semblent ravir le Rekordmeister. Le champion d’Allemagne entend bien rapatrier son portier dans un an avec un objectif précis.

Départ déjà programmé pour Nübel de Monaco

Sky Sports Germany assure en effet que le Bayern Munich voit en Alexander Nübel le successeur de Manuel Neuer. Âgé de 35 ans, le gardien de but arrive au terme de son contrat en Bavière en 2023. Une échéance qui représente également la fin du prêt de Nübel à Monaco. Alors que le champion du monde 2014 n’est plus autant impérial, la question de sa succession est déjà d’actualité à Munich. La direction munichoise compte donc assurer l’après-Neuer en misant sur Nübel. Une perspective qui réjouirait d’ailleurs le portier prêté à l’AS Monaco.

Plus disposé à assurer un nouveau rôle de doublure du portier de la Mannschaft, Nübel se verrait bien endosser le rôle de numéro 1 chez le Rekordmeister. Il est encore sous contrat avec les Bavarois jusqu’en 2025. Recruté en 2020 en provenance de Schalke 04, il a ciré les bancs du Bayern durant une saison avant de rejoindre le Rocher.