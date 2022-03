Stade Rennais Mercato : L’OGC Nice s’intéresse à un cadre du SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 15:45

En quête de renfort pour la saison prochaine, l’OGC Nice viserait un cadre du SRFC. Christophe Galtier voulant attirer un milieu du Stade Rennais.

Une proposition de l'OGC Nice à venir pour Bourigeaud

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain (1er) et l’Olympique de Marseille (2e), l’OGC Nice est bien parti pour disputer une coupe européenne la saison prochaine. Dans cette optique, l’entraîneur Christophe Galtier et les dirigeants du club niçois travaillent d’ores et déjà sur le prochain mercato estival. Au poste de gardien de but, le coach des Aiglons aurait demandé à sa direction de lever l’option d’achat de 2 millions d’euros du jeune polonais prêté cette saison par le PSG, Marcin Bulka.

Le portier de 22 ans a notamment permis à l’OGC Nice d'éliminer son club d’origine en huitième de finale de la Coupe de France. Mais Christophe Galtier ambitionne de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine et souhaiterait donc déloger un cadre du Stade Rennais. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par Le Quotidien du Sport, l'ambitieux technicien de l’OGCN voudrait avoir Benjamin Bourigeaud avec lui la saison prochaine.

Lié au SRFC jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain français n'a pas encore entamé de discussions pour une prolongation. Les Niçois aimeraient donc profiter de cette brèche pour tenter de l’attirer. D’autant que le principal concerné ne serait pas forcément opposé à un changement d’air.

SRFC Mercato : Benjamin Bourigeaud tenté par un départ ?

Annoncé proche d’un transfert à Naples en 2019, Benjamin Bourigeaud avait finalement préféré prolonger avec le SRFC jusqu’en juin 2023. À un an de la fin de son engagement, la donne pourrait être tout autre. En effet, le média régional explique que le protégé de Bruno Genesio réfléchirait sérieusement à l’idée de quitter le club breton après cinq saisons passées au Roazhon Park. Le Quotidien du Sport révèle que d’après une source proche de l’OGC Nice, Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons, pourrait rapidement faire une offre au Stade Rennais pour Bourigeaud, valorisé à 15 millions d’euros pour le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…