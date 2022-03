PSG Mercato : Grosse désillusion pour la succession Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 17:53

Le PSG penserait aussi à Roberto Mancini pour la succession de Mauricio Pochettino. Le sélectionneur italien vient de faire connaître sa décision.

Roberto Mancini devrait rester sélectionneur de l'Italie

Pour remplacer Mauricio Pochettino, qui devrait être licencié malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain envisagerait également l’option Roberto Mancini à côté de la grande priorité Zinédine Zidane. Toutefois, les dirigeants parisiens pourraient être amenés à revoir leurs plans concernant le technicien italien de 57 ans.

D’après les informations relayées ce lundi par La Gazzetta dello Sport, l’ancien manager de Manchester City devrait poursuivre sa mission à la tête de la Squadra Azzurra malgré l’élimination de l’Italie en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le média transalpin assure que Mancini garde la confiance de sa fédération, qui ne compte pas rompre son long contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026. Une information confirmée ce lundi par le principal concerné.

PSG Mercato : Roberto Mancini ne compte pas démissionner

Après 2018, l’Italie va manquer pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde. Une énorme désillusion pour le Champion d’Europe en titre et une catastrophe nationale pour la bande à Marco Verratti. Toutefois, Roberto Mancini ne compte pas démissionner.

« J'ai parlé avec le président Gravina, nous sommes sur la même longueur d’onde et je suis content. On en reparlera après le match (amical contre la Turquie, NDLR), on réfléchira sereinement à ce qu'il y a à améliorer pour la suite », a déclaré le sélectionneur de la Nazionale, avant de justifier son choix de poursuivre sa mission malgré le fiasco monumental qu’il vient de subir. « Parce que je suis encore jeune et que je veux gagner l’Euro et une Coupe du monde. J’ai encore besoin de temps pour le deuxième défi. Et puis, j'aime mon travail », a précisé le natif de Jesi. Le Paris Saint-Germain est donc fixé pour la succession de Pochettino.