PSG Mercato : Après Zinedine Zidane, le Paris SG vise un grand nom

Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2022 à 21:53

En cas de départ de Mauricio Pochettino, le PSG vise Zinedine Zidane. Mais en cas d’échec de cette piste, un autre grand nom pourrait débarquer.

Roberto Mancini à la place de Mauricio Pochettino ?

Alors qu’un départ de Mauricio Pochettino semble de plus en plus se préciser, le Paris Saint-Germain a fait de Zinedine Zidane son grand favori pour occuper le banc à compter de la saison prochaine. Mais si le Marseillais de 49 ans venait à refuser l’offre du Qatar, la situation actuelle de Roberto Mancini pourrait offrir une autre opportunité d’envergure aux Parisiens.

En effet, selon les informations de Gianluigi Longari, les dirigeants du Paris SG surveillent avec attention la situation du sélectionneur de la Squadra Azzura. Malgré le soutien de sa fédération après l’élimination de l’Italie en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022, Mancini pourrait lui-même décider de s’en aller.

Si un tel scénario se produisait, le Paris SG n’exclurait pas de tenter sa chance avec lui, si Zidane refusait de succéder à Pochettino. Toutefois, le journaliste de Sportitalia précise qu’il n’y a pour le moment rien de concret entre l’ancien manager de Manchester City et Nasser Al-Khelaïfi, mais le profil du technicien de 57 ans plaît aux décideurs du PSG.

PSG Mercato : Mancini fait le point sur son avenir

Après son sacre à l’Euro 2021, l’Italie va rater pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde. Malgré une nette domination, les Azzurri se sont fait surprendre par la Macédoine du Nord (0-1), jeudi soir, et ne seront donc pas du voyage au Qatar. Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Roberto Mancini pourrait quitter de son propre gré la tête de la Nazionale.

Seulement, l’ancien milieu de terrain ne semble pas y penser pour le moment. « C’est vraiment difficile à accepter, mais accueillir même les défaites dans la vie fait partie d’un chemin sain de croissance humaine et sportive. Prenons le temps de réfléchir et de comprendre avec lucidité. La seule bonne chose à faire maintenant est de relever la tête et de travailler pour l’avenir », a expliqué Mancini en conférence de presse.

Le Paris SG est donc prévenu.