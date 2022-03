OM Mercato : Grosse bataille avec Chelsea pour un joyau espagnol

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 05:41

En quête de renfort défensif cet été, l’ OM s’intéresse de près à une pépite espagnole du RSC Anderlecht. Mais les Marseillais ne sont pas les seuls sur ce coup.

OM Mercato : Longoria fortement concurrencé pour Sergio Gomez

Lors du dernier mercato hivernal, le feuilleton Daniel Wass a beaucoup fait parler à l’Olympique de Marseille. Mais il y a aussi eu celui Sergio Gomez à l’ OM. Véritable sensation du côté RSC Anderlecht dans le championnat belge, le jeune milieu offensif espagnol a rapidement tapé dans l'œil de l'écurie marseillaise, qui a tenté de le recruter cet hiver, sans succès. Le principal concerné a finalement décidé de poursuivre sa saison en Belgique. De quoi stopper les envies de l’ OM ? Pas forcément.

Toujours en quête de renfort défensif pour épauler ou remplacer Pol Lirola, l’ OM a semble-t-il conservé son intérêt pour le jeune joueur formé à La Masia (centre de formation du FC Barcelone). Il y a quelques jours, Sport Bild expliquait que la direction de l’Olympique de Marseille attendait l’ouverture du mercato prochain pour se positionner concrètement sur cette ancienne piste défensive avec la ferme volonté de boucler cette fois-ci sa signature. Mais la direction marseillaise devra faire face à un concurrent de taille sur ce dossier, le FC Chelsea. Le quotidien allemand indique en effet que le club londonien est d’ores et déjà très actif sur le dossier. Mais l’interdiction de recrutement infligée au Blues par le gouvernement britannique jette un énorme coup de froid sur une éventuelle venue de Sergio Gomez. Ce dernier pourrait ainsi prendre une autre destination.

Manchester United et l’Inter Milan ne sont pas loin

Le quotidien allemand précise également que deux cadors européens, à savoir l’Inter Milan et Manchester United, seraient également sur le coup. Pire, les Nerazzurri et les Reds Devils seraient prêts à lancer une grosse offensive pour arracher la signature de Sergio Gomez, au détriment de l’OM. Dans quelques semaines, ce feuilleton devrait donc repartir de plus belle.