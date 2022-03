Barça Mercato : Deux signatures bouclées et une mise au point !

Publié par Ange A. le 29 mars 2022 à 10:11

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est exprimé sur le prochain mercato du Barça et a fait des annonces importantes.

Barça Mercato : Déjà deux nouvelles signatures actées

Le FC Barcelone affiche un meilleur visage depuis la dernière fenêtre des transferts. Les arrivées d’Aubameyang, Torres et Traoré en attaque ont été bénéfiques pour le Barça. Les Blaugranas restent d’ailleurs sur un récital au Bernabeu contre le Real Madrid (4-0), le leader de la Liga. Le président du club catalan, Joan Laporta, entend encore renforcer l’effectif de Xavi dans les prochains mois. Le dirigeant barcelonais indique d’ailleurs avoir déjà bouclé deux signatures pour l’été. « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs », a annoncé le patron des Blaugranas sur les ondes de RAC1. Selon toute vraisemblance, il s’agirait de Franck Kessié et Andreas Christensen, respectivement en fin de contrat à l'AC Milan et à Chelsea.

L’énorme mise au point sur Ousmane Dembélé

Un temps poussé vers la sortie en raison d'un refus de prolongation, Ousmane Dembélé a inversé la tendance. Le champion du monde 2018 se rapproche de son meilleur niveau depuis l’arrivée de Xavi. Aujourd’hui, le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de Dembélé. Joan Laporta est conscient que rien n’est encore gagné dans ce dossier, notamment en raison de la filouterie des agents. « Je pense que c’est un grand joueur. Ce qui lui est aussi arrivé, c’est comme avec Sergi Roberto. Nous lui avons fait une offre et elle a expiré le 20 décembre. Si un accord est trouvé, ce sera dans les limites établies. Je le dis avec tout le respect que je lui dois, mais l’agent est une boîte à surprises et on ne sait jamais ce qui peut arriver », a prévenu le patron du Barça.