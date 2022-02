Barça Mercato : Xavi lâche sa réponse à Ousmane Dembélé !

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 03:00

Présent en conférence de presse ce mercredi, Xavi Hernandez s’est exprimé sur une possible prolongation d’Ousmane Dembélé au Barça.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé voudrait rester à Barcelone

C’est l’un des dossiers préoccupants du côté du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain avec le Barça, Ousmane Dembélé a eu de nombreuses occasions de prolonger son bail pendant le mercato hivernal, mais il ne l'a pas fait. L’attaquant tricolore et son entourage ont refusé tour à tour les offres de prolongation formulées par sa direction, créant une atmosphère très tendue avec ses dirigeants.

L’idée de l’écarter du groupe professionnel était même envisagée, d'autant plus que le FC Barcelone s’est attaché les services de nouveaux renforts offensifs avec l’arrivée de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais malgré la pression de ses dirigeants, Ousmane Dembélé est finalement resté au Barça où il a regagné sa place de titulaire. Mieux le joueur de 24 ans se sent bien en Catalogne, au point où il envisagerait désormais de rester à Barcelone. Il serait donc de nouveau prêt à écouter les éventuelles propositions de sa direction. Mais reste à savoir si les dirigeants barcelonais l’entendent de cette oreille.

Xavi ouvre la porte pour une prolongation de Dembélé

Si les dirigeants du Barça restent pour le moment sceptique en raison de la versatilité d’Ousmane Dembélé, Xavi Hernandez y croit toujours. L’entraîneur espagnol compte toujours sur l’ancien Rennais et maintient la porte ouverte pour sa prolongation. « Le contrat d'Ousmane se termine en juin prochain et nous verrons ce qui se passera. La décision de renouveler dépend de lui, mais pour moi c'est un joueur que j'aime », a déclaré Xavi Hernandez avant de souligner le professionnalisme du Français. « J’ai entendu beaucoup de fausses histoires à son sujet - c'est le contraire. C'est un grand professionnel, croyez-moi », a-t-il conclu. Des propos que Ousmane Dembélé appréciera.