Arsenal Mercato : LOSC, un attaquant veut quitter les Gunners

Publié par Jules le 29 mars 2022 à 17:03

Tandis qu'Arsenal réalise une bonne saison en Premier League, une star de l'effectif souhaiterait quitter les Gunners dès cet été.

Arsenal est encore en lice pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine et Mikel Arteta semble enfin avoir trouvé un dispositif qui lui convient. Cependant, le coach espagnol a dû faire des choix, notamment celui de mettre Nicolas Pépé sur le banc, ce que l'ancien joueur du LOSC a beaucoup de mal à digérer, surtout avec la rumeur envoyant Marcus Rashford chez les Gunners cet été.

Cette saison, l'international ivoirien (28 sélections) n'a pris part qu'à 15 rencontres de Premier League pour un seul but inscrit avec le maillot d'Arsenal. Un total bien maigre qui pousserait le joueur à se questionner sur son avenir dans la capitale anglaise. Arrivé en 2019 en provenance de Lille pour un montant stratosphérique de 80 millions d'euros, l'ancien angevin ne s'est jamais vraiment imposé chez les Gunners et son avenir pourrait s'écrire loin de l'Emirates Stadium.

Nicolas Pépé ouvre la porte à un départ

L'ailier de 26 ans souhaite davantage de temps de jeu, ce qu'il ne semble pas pouvoir obtenir sous les ordres de Mikel Arteta. Ce problème de taille pour l'Ivoirien pourrait bien aboutir à un départ cet été, d'autant plus que le joueur ne serait pas fermé à cette idée. " Je suis totalement concentré sur nos performances jusqu'au terme de la saison et l'objectif du club, c'est-à-dire une qualification pour la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe ", a-t-il déclaré au journal britannique Metro.

Si l'ancien Dogue ne déclare pas noir sur blanc son envie de quitter Arsenal, il ne semble pas vouloir écarter l'idée. Le principal intéressé attendrait donc que la saison se termine avant d'envisager plus sereinement son avenir. Quoi qu'il en soit, la situation semble se refroidir entre les Gunners et Nicolas Pépé, et un transfert lors du prochain mercato n'est pas à exclure.