LOSC Mercato : Après Sanches, un autre milieu vers la sortie ?

Publié par Ange A. le 03 juillet 2022 à 03:15

LOSC Mercato : Alors que Renato Sanches est annoncé avec insistance au PSG, un autre milieu pourrait quitter le Lille OSC cet été.

LOSC Mercato : Une pépite belge sur le départ à Lille ?

Le Lille OSC vient de boucler sa première grosse vente de l’été. Le LOSC a enregistré le transfert de Sven Botman vers Newcastle United. Les Magpies auraient déboursé 40 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central néerlandais. D’autres ventes devraient survenir chez les Dogues cet été. Des joueurs bankables comme Renato Sanches et Jonathan David pourraient quitter le club nordiste. S’agissant du milieu portugais, il pourrait retrouver Luis Campos et Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Outre le Golden Boy 2016, un autre milieu de terrain pourrait quitter le navire lillois. Sacha Tavolieri assure que le Belge Amadou Onana pourrait déjà quitter les Dogues, juste un an après son transfert en provenance d’Hambourg.

Plusieurs clubs anglais intéressés par Amadou Onana

Selon le journaliste belge, le milieu de terrain âgé de 20 ans aurait plusieurs touches en Premier League. En quête de renfort au milieu de terrain, Arsenal serait notamment séduit par Amadou Onana. La source révèle que les Gunners auraient déjà rencontré l’entourage du néo-international belge (1 sélection) par le passé. Outre le pensionnaire de l’Emirates Stadium, d’autres clubs de la capitale seraient aussi intéressés par le profil du milieu du Lille OSC. L’identité de ses autres prétendants n’a toutefois pas été dévoilée.

Arrivé l’été dernier, Amadou Onana est encore sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2026. Pour sa première saison avec le champion de France déchu, le Dakarois a disputé 41 matchs, dont 15 en tant que titulaire, pour trois buts et une passe décisive. Recruté contre 7 millions d’euros, le Diable Rouge vaudrait désormais 10 millions selon les estimations de Transfermarkt. Reste à savoir si Lille sera vendeur au moment où Renato Sanches ne sera pas retenu à un an de l’expiration de son contrat.