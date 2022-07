Arsenal Mercato : Les Gunners tiennent leur nouveau numéro 9

Publié par Anthony le 04 juillet 2022 à 11:32

Arsenal Mercato : Après le départ d'Alexandre Lacazette, les Gunners viennent de signer l'arrivée d'une star brésilienne.

Arsenal Mercato : Gabriel Jesus arrive pour 52 millions d'euros

Pressenti depuis plusieurs jours, Arsenal frappe un grand coup grâce au jeu des chaises musicales dans le marché du transfert en signant Gabriel Jesus, estimé à 52 millions d'euros selon la presse anglaise. Il portera le numéro 9 laissé vacant par le départ d'Alexandre Lacazette à Lyon. Sa place prise par Erling Haaland à Manchester City a poussé l'attaquant brésilien à chercher un autre club pour avoir du temps de jeu. Auteur de 95 buts, toutes compétitions confondues en 236 matches, le joueur de 25 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de Premier League en remportant 4 fois la compétition avec les Cityzens en 5 ans.

Courtisé par Chelsea ou encore Tottenham, le natif de São Paulo a préféré choisir l'ancien adjoint de Pep Guardiola. "Gabriel est un joueur que nous admirons depuis longtemps, a déclaré Edu, le directeur sportif des Gunners. Il a 25 ans et, est un international Brésilien établi qui a toujours démontré qu'il est un joueur de très haut niveau. Nous sommes impatients de le voir rejoindre ses nouveaux coéquipiers avant la nouvelle saison."

Arsenal Mercato : Les Gunners ne comptent pas s'arrêter là

Le club entraîné par Mikel Arteta veut prétendre aux Top 4 si redouté en Premier League et signe le quatrième contrat de ce mercato estival après l'arrivée d'un autre brésilien, Marquinhos (FC São Paulo), de Matt Turner (New Egland) et de Fabio Vieira (FC Porto). Arsenal se renseigne déjà sur deux autres joueurs. L'un en provenance de Benfica, Alejandro Grimaldo, il est à un an de la fin de son contrat et les Gunners veulent sauter sur l'occasion.

L'autre est défenseur de l'Ajax et fait beaucoup d'envieux en Premier League. Au coude-à-coude avec Manchester United pour s'attirer les services de Lissandro Martinez, il faudra tout de même débourser 50 millions d'euros pour l'enrôler. Selon The Athletic, une réunion a déjà eu lieu entre Arsenal et l'Ajax.