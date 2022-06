Arsenal Mercato : C'est officiel, neuf départs actés chez les Gunners !

Publié par Dylan le 10 juin 2022 à 15:37

Arsenal Mercato : Le mercato estival débute, et les Gunners ont déjà annoncé une liste de joueurs et joueuses qui devront partir cet été.

Arsenal Mercato : Neuf joueurs ont été déclarés sur le départ

C'est le club lui-même qui vient de l'annoncer. Arsenal a publié ce vendredi une liste des joueurs dont le contrat arrive à expiration et ne devrait pas être renouvelé, et qui concerne les équipes masculines et féminines. Si le nom d'Alexandre Lacazette ne surprend pas, puisque le joueur a officialisé son retour à l'Olympique Lyonnais, d'autres devraient étonner les supporters des Gunners. Du côté de l'équipe première masculine, Arsenal a noté l'une de ses étoiles montantes à savoir Eddie Nketiah.

Bien que le club précise que des négociations soient en cours pour une prolongation, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties, et le jeune anglais pourrait bien faire ses valises cet été. Avec 10 buts et une passe décisive en 26 matches avec les Gunners, Eddie Nketiah s'est imposé doucement mais sûrement dans l'effectif de Mikel Arteta. Un départ serait donc assez surprenant d'autant qu'Arsenal a déjà perdu Alexandre Lacazette dans le secteur offensif. Dans les équipes masculines des moins de 18 ans et des moins de 23 ans, Jonathan Dinzeyi, Joel Lopez et Jordan McEneff ne vont pas être reconduits la saison prochaine et devront se trouver un nouveau club.

Lisa Evans quitte aussi Arsenal, comme Tobin Heath

L'équipe première féminine d'Arsenal va prendre un sacré coup. Le club va perdre l'une de ses joueuses les plus expérimentées : Tobin Heath. La milieu de terrain américaine de 34 ans ne va pas poursuivre l'aventure à Londres après une saison poussive. Avec 9 petits matchs pour 2 buts et une passe décisive, Heath n'a pas vraiment pu performer avec Arsenal en raison d'une blessure aux ischios-jambiers qui l'a éloignée des terrains depuis le mois d'avril. « Le contrat d’un an de Tobin se terminant à la fin de la saison 2021/22, Tobin est libérée plus tôt pour lui permettre de retourner aux États-Unis et de se concentrer sur sa rééducation avec son équipe médicale personnelle », avait déclaré le club londonien dans un communiqué, peu après l'annonce de sa blessure.

Le dernier quart de finaliste de la Ligue des Champions féminine va également perdre l'une de ses pilières, à savoir Lisa Evans. L'attaquante écossaise de 30 ans n'a pas reçu la moindre offre de prolongation et va donc quitter le club londonien dès que celui-ci arrivera à expiration, en juin. Présente depuis 2017 dans l'effectif, elle aura grandement contribué au titre de champion d'Angleterre d'Arsenal en 2019 avec 15 buts inscrits. L'internationale autrichienne Viktoria Schnardebeck va également quitter Arsenal, elle qui était devenue indésirable au club. En revanche, des discussions sont en cours avec la gardienne remplaçante, Lydia Williams, pour une prolongation de contrat. Le grand ménage débute ainsi du côté d'Arsenal.