Real Madrid Mercato : Arsenal tient le remplaçant de Lacazette

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 14:39

Le Real Madrid, qui souhaite dégraisser son effectif, pourrait être aidé par Arsenal qui voudrait faire venir un indésirable de la Maison Blanche.

Real Madrid Mercato : Les Gunners veulent un attaquant madrilène

Le Real Madrid, qui s'est imposé 3-1 contre Chelsea hier en Ligue des Champions, réalise une très belle saison, que ce soit sur le plan national ou continental. Bien placés pour remporter leur championnat, les Merengues apparaissent aussi comme l'un des grands favoris pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Malgré ses belles performances, le Real veut réduire son effectif et cela passe par le départ de plusieurs éléments indésirables dans la capitale espagnole. L'un d'eux, Luka Jovic, serait apparemment courtisé en Angleterre, selon les informations révélées par le Daily Mail.

Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang s'éclate chez le rival du Real Madrid et qu'Alexandre Lacazette semble plus que jamais sur le départ, Arsenal voudrait préparer la succession en attaque et ciblerait l'attaquant serbe du Real Madrid. Les Merengues, qui risquent d'avoir Benzema pour encore quelques saisons et qui veulent faire des gros coups sur le marché des transferts, seraient très enthousiastes à l'idée d'envoyer l'ancien buteur de Francfort en Angleterre, chez les Gunners.

Arsenal étudie plusieurs options pour recruter Jovic

Si un transfert sec arrange le Real Madrid, un prêt n'est pas à exclure. Arsenal aimerait en effet recruter Luka Jovic mais n'est pas certain des garanties d'une telle opération. Ainsi, les Gunners songeraient à faire venir le buteur dans le cadre d'un prêt avec option d'achat pour limiter les risques dus à une telle arrivée cet été.

De son côté, le Real Madrid n'est pas totalement opposé à un tel deal. En effet, une bonne saison en Premier League pourrait remettre en selle l'attaquant de 24 ans et faire augmenter sa valeur sur le marché. Le joueur acheté pour plus de 60 millions d'euros en 2019 est aujourd'hui estimé à moins de 20 millions d'euros et un retour au premier plan pourrait permettre au Real de limiter la casse, à défaut de pouvoir rentrer dans ses frais.