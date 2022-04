Chelsea Mercato : Les Blues veulent enrôler un crack d'Arsenal

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 12:59

Chelsea Mercato : Les Blues, qui veulent renforcer leurs équipes jeunes, pourrait piocher chez leur rival, Arsenal, pour un crack.

L'actuel 3e de Premier League, Chelsea, prépare d'ores et déjà le futur. En attaque, le club veut se débarrasser de Timo Werner, qui aurait déjà une porte de sortie et essaye de trouver le crack qui pourra, à terme, occuper le poste d'avant-centre avec la tunique bleue. Pour cela, les Blues auraient coché le nom d'un très jeune espoir d'Arsenal pour le prochain mercato. Khayon Edwards, à seulement 18 ans, pourrait bel et bien signer son premier contrat professionnel avec Chelsea dès le mois de juin.

En effet, le joueur anglo-jamaïcain, qui n'a toujours pas fait ses débuts avec le groupe professionnel d'Arsenal, intéresserait particulièrement les recruteurs des Blues dans l'optique d'une arrivée libre en juin. Alors qu'il n'a toujours pas signé de contrat avec son club formateur, il pourrait alors rester à Londres, tout en passant chez l'ennemi dans quelques semaines, à en croire les informations de Goal.

Chelsea Mercato : Khayon Edwards, un pari sur l'avenir

À 18 ans, l'avant-centre de l'équipe U18 d'Arsenal brille dans les championnats jeunes. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en U18 Premier League, il affiche des statistiques impressionnantes, même à ce niveau. Malgré le fait qu'il n'a pas encore débuté avec le groupe professionnel, cela ne semble donc n'être qu'une question de temps, tant le talent du jeune buteur est indéniable. Et malheureusement pour Arsenal, cela pourrait bien se produire avec Chelsea.

L'arrivée de Khayon Edwards pourrait se faire dès juin 2022. Il rejoindrait alors, dans un premier temps, les équipes réserves de Chelsea pour progresser avant d'être totalement prêt pour le haut niveau. Une telle arrivée serait donc un pari à très faible risque pour les Blues qui n'auront pas à payer Arsenal ni à verser un trop gros salaire à Edwards, qui a encore tout à prouver.