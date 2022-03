OM : Ligue 1, Jorge Sampaoli reçoit une sérieuse mise en garde

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 07:42

Actuel dauphin du PSG, l’ OM devrait se méfier d’un prétendant dans la course à l’Europe comme le suggère Josip Skoblar, ancien du club.

Le conseil de Josip Skoblar à Sampaoli

Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a conforté sa 2e place en Ligue 1 Uber Eats. Un court succès contre l’OGC Nice (2-1) a suffi à l’ OM pour conserver sa place de dauphin du PSG. À neuf journées de la fin, le club phocéen est bien engagé pour valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Pour autant, Josip Skoblar estime que Jorge Sampaoli et ses troupes doivent rester sur leurs gardes. L’ancien attaquant marseillais a détecté la principale menace pour Marseille en cette fin de saison.

Le Croate estime que le club provençal doit se méfier du Stade Rennais. « Ce qui manque à cette équipe, c’est de la régularité. Mais c’est aussi le cas de Nice. J’ai plutôt peur de Rennes, qui ont un Croate magnifique, avec Lovro Majer. Florian Maurice, qui avait fait du bon travail à Lyon, est à Rennes maintenant et ça porte ses fruits quand on voit l’effectif. Cela se joue entre Paris, Nice, Rennes et l’OM pour les trois premières places », a indiqué Josip Skoblar au Phocéen.

Des raisons pour l’ OM de craindre le Stade Rennais

Large vainqueur du FC Metz (6-1) lors de la dernière journée, le Stade Rennais pointe désormais à la 3e place de Ligue 1 Uber Eats. Le SRFC n’accuse qu’un seul point de retard sur l’Olympique de Marseille. Contrairement à l’ OM, Rennes n’a plus que le championnat à disputer. Malgré sa victoire contre Leicester en huitièmes de finale retour de la Conference League, le club breton a été sorti de la compétition. Les Rouge et noir vont donc lutter pour retrouver l’Europe la saison prochaine, notamment la Ligue des champions. Marseillais et Rennais vont d’ailleurs croiser le fer le 14 mai lors de la 37e journée de Ligue 1.