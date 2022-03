OM Mercato : Jordan Veretout, son départ de l’AS Rome s’accélère

Publié par Timothée Jean le 30 mars 2022 à 11:59

La tension est montée d’un cran entre Jordan Veretout et la direction de l’AS Rome. Le milieu tricolore, cible de l’ OM, se rapproche de la porte de sortie.

OM Mercato : L’AS Rome en colère contre Jordan Veretout

C'est la fin d'une belle histoire qui se profile à l'horizon. Depuis son arrivée à l’AS Rome en juillet 2019, Jordan Veretout semblait plutôt content d’évoluer sous les couleurs romaines. Les supporters de la Roma l'appréciaient aussi, notamment pour son dévouement et son attitude de guerrier sur le terrain. Mais cette saison, l’international tricolore doit ronger son frein sur le banc de touche du club italien, car l’entraîneur José Mourinho préfère miser sur d’autres profils pour animer son entrejeu. Ce manque de temps de jeu devrait l’inciter à s’en aller à l’issue de la saison.

D’ailleurs, le Français vient de commettre une nouvelle gaffe qui ne devrait en aucun cas arranger sa situation au sein du club romain. En effet, en pleine trêve internationale, Jordan Veretout s’est rendu à Monaco pour fêter l'anniversaire de sa femme, Sabrina. Pourtant, sa compagne a été testée positive à la Covid-19 la veille de la fête. Pas question pour autant de reporter cette dernière. Cette attitude du joueur et de sa femme a suscité une grosse frustration à Rome. Outre les messages hostiles lancés par les supporters romains sur la toile, la relation entre le joueur et sa direction est désormais très tendue.

Jordan Vertout écarté du groupe de José Mourinho

La presse italienne indique que le club romain, furieux du comportement de son milieu de terrain, a décidé de lui infliger une amende et son départ de l’AS Rome en fin de saison semble plus que jamais inéluctable. Ce qui devrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille. L’ OM travaillerait déjà en coulisses pour l’accueillir. En attendant, Jordan Veretout ne devrait pas figurer dans le groupe convoqué par José Mourinho pour le déplacement à la Sampdoria ce dimanche à 18h. Et l’incertitude plane à présent sur son retour dans le groupe des Giallorossi. Son aventure à la Roma touche donc à sa fin.