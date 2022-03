Montpellier HSC : Un joueur décisif incertain face au Stade Brestois

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 15:50

Le Montpellier HSC pourrait être privé de son buteur, Elye Wahi, lors du match contre le Stade Brestois, dimanche à 15h au stade de la Mosson.

Montpellier HSC : Décision à venir pour Elye Wahi contre le SB29

Un gros doute plane sur la participation d’Elye Wahi pour le match Montpellier HSC-Stade Brestois, lors de la 30e journée de Ligue 1. Et pour cause, ce dernier a été touché avec la sélection U19 Tricolore, lors de la trêve internationale. Rentré plus tôt que prévu en Hérault, l’attaquant du MHSC souffre de douleurs aux muscles fessiers. Il est donc incertain pour affronter le SB29. D’après France Bleu Hérault, une décision sur la participation ou non d'Elye Wahi sera prise un peu plus tard avant dimanche.

Midi Libre se montre de son côté plus optimiste sur l’état du jeune joueur de 19 ans et sa présence dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, dimanche. « Victime d’un étirement au muscle fessier en équipe de France U19, Elye Wahi a repris la course mardi et devrait jouer contre les Bretons », a appris le quotidien régional.

Dall’Oglio rassure pour Mavididi avant le Stade Brestois

Outre Elye Wahi, un autre buteur du Montpellier HSC, Stephy Mavididi (23 ans) est en reprise. L’international anglais U20 a manqué 6 matchds consécutifs en Ligue 1, de la 23e à la 28e journée, en raison d'une blessure aux ischios. Mais il avait rejoué contre les Girondins de Bordeaux. Il était entré en jeu à la place de Teji Savanier (66e) et avait disputé les 24 dernières minutes du match de la 29e journée.

Mais à quatre jours du match contre le club breton, le coach des Pailladins a donné des nouvelles rassurantes de l’ailier gauche. « Stephy a de plus en plus de jus, ce qui est essentiel pour être à son meilleur niveau », a rassuré Olivier Dall’Oglio dans le journal local. Elye Wahi et Stephy Mavididi comptent chacun 8 buts en championnat cette saison.