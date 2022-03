OM Mercato : Un accord en vue pour une deuxième recrue !

Publié par Timothée Jean le 30 mars 2022 à 17:59

Après la signature de Samuel Gigot, la direction de l’ OM est proche de boucler une deuxième recrue pour cet été. Les négociations s’accélèrent pour son transfert.

OM Mercato : L’AS Rome craque pour Jordan Veretout

Lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’ OM est parvenu à boucler une belle signature. Samuel Gigot s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille avant de filer en prêt au Spartak Moscou. Le défenseur tricolore va donc terminer la saison en Russie avant de rallier Marseille. Et ce n’est pas tout, puisqu’une deuxième recrue estivale est espérée au sein du club phocéen. Désireux de faire venir un nouveau milieu de terrain en prévision du futur départ de Boubacar Kamara, l’ OM a en effet décidé d'accélérer le dossier Jordan Veretout.

D'après le journaliste Nicolò Schira, les dirigeants marseillais ont formulé une première offre à hauteur de 7 millions d’euros pour recruter l'international tricolore de l’AS Rome. Une offre intéressante, mais vite déclinée par les dirigeants romains. Ces derniers réclamaient une proposition bien supérieure pour céder leur milieu de terrain. Toutefois, ce dossier avance lentement et semble finalement se décanter en faveur de l’ OM. Dans son édition du jour, Le Corriere dello Sport, révèle que les dirigeants romains ont connu une nouvelle déconvenue ces derniers jours, Jordan Veretout aurait décliné la dernière offre de prolongation formulée par sa direction, créant ainsi une atmosphère tendue entre les deux parties. Au point où le départ de l’ancien Nantais semble à présent inéluctable.

Le prix de Jordan Veretout revu à la baisse

Face à une telle posture de Jordan Veretout, la direction de l’AS Rome aurait alors décidé de revoir ses exigences à la baisse afin de faciliter son départ le plus rapidement possible. Si un montant de 15 millions d’euros était initialement évoqué, le média italien assure que les dirigeants romains n’attendraient plus qu’une somme légèrement supérieure à 10 millions d’euros pour acter son transfert. Un montant plus ou moins accessible pour les finances de l’ OM.

Le club marseillais semble donc bien parti pour boucler un accord avec Jordan Veretout. Cette tendance est d’ailleurs confirmée par Calciomercato, indiquant que les dirigeants phocéens ont pris les devants dans ce dossier. Les Marseillais devraient tout de même se méfier de la concurrence de l’Inter Milan, de Naples et de Newcastle sur cette piste.