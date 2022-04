PSG Mercato : Pogba, une nouvelle confirmation tombe pour le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 07:22

Désireux d’attirer une pointure au milieu, le PSG a jeté son dévolu sur Paul Pogba. Et ça se précise pour le joueur de Manchester United.

Intérêt réciproque entre le Paris SG et Paul Pogba

Le mois dernier, Nicolas Anelka avait publiquement révélé sur RMC Sport que Paul Pogba envisagerait sérieusement de dire oui au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain français n’étant pas enclin à prolonger son prochain qui expire le 30 juin prochain avec les Red Devils. « Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir. S'il vient, on oubliera ses blessures et les gens verront que c'est un vrai talent », avait confié l’ancien attaquant du club de la capitale.

Une tendance confirmée en Angleterre par Julien Laurens qui révèle également qu’il existe désormais un intérêt réciproque entre le leader du championnat français et le Champion du monde 2018. « Pour le PSG, nous savons avec certitude que l'intérêt existe des deux côtés. Il aime l'idée de jouer à Paris, de revenir à la maison, puisqu'il est né et a grandi à Paris. Et pour le PSG, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, surtout s'il peut vendre avant beaucoup des milieux de terrain qu'il possède déjà », a indiqué le journaliste du média ESPN, lors de The Transfer Talk de la chaîne américaine.

Poursuivant, il souligne que le PSG n’est pas seul sur ce gros coup puisque « la Juventus ressent la même chose que le PSG pour Paul Pogba » qui « laisse toutes les options ouvertes » pour son avenir. De son côté, le principal a dévoilé ses conditions pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Pogba fixe ses conditions pour signer

Dans une récente interview accordée au quotidien Le Figaro, Paul Pogba a annoncé la couleur pour son avenir. Même s’il a gagné la Coupe du monde avec la France, le milieu de terrain de 28 ans est toujours à la recherche de sa première Ligue des Champions. Le natif de Lagny-sur-Marne veut donc rejoindre une équipe qui pourra lui permettre de « continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées. »

D’autant que son retour à Manchester United n’est pas une grande réussite. « Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore », a indiqué la Pioche. Concernant la suite de sa carrière, Pogba explique « que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées (…) Je suis très content de ce que j’ai fait, mais je ne suis pas rassasié, loin de là. »

Alors que son nom est régulièrement associé au Paris SG, le joueur formé au Havre AC reconnait que « rejouer en France, devant ma famille et mes amis, peut-être que ça arrivera un jour, pourquoi pas, mais ce n’est pas quelque chose qui me hante (…) C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club. »

Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire.