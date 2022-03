FC Nantes : Rebondissement dans l'affaire Limbombe au FCN

Publié par ALEXIS le 01 avril 2022 à 00:52

L’affaire Limbombe continue de faire des vagues au FC Nantes. Vu le refus du club de se plier à la demande de la LFP, le clan du joueur passe à l’offensive.

FC Nantes : Kombouaré refuse de réintégrer Limbombe

Écarté du groupe professionnel du FC Nantes par Antoine Kombouré et s’entraînant avec la réserve depuis septembre 2021, Anthony Limbombe avait saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP). Selon les informations de RMC Sport, l’ailier gauche du FCN a sollicité « les instances du football français à trois reprises depuis le début de l'année ». Et il a fini par avoir gain de cause, car le média précise que la Ligue a demandé à la direction des Canaris de réintégrer l’international belge au sein de l’équipe professionnelle. Une injonction à laquelle Antoine Kombouaré refuse de se plier. Il s’était justifié en conférence de presse, en évoquant « une décision sportive ».

Selon lui, Anthony Limbombe n’est pas au niveau pour mériter d’être dans son groupe. « Il n’est pas dans le groupe, car il n’est pas apte. Il y a des joueurs devant lui. […] Je travaille avec un groupe pour chercher des résultats. Et pour cela, il faut des joueurs qui sont prêts. J’estime qu’il ne l’est pas », avait expliqué le technicien kanak, avant la trêve internationale. Il avait même mis en garde Anthony Limbombé, dont l’avocate menaçait de saisir la justice pour faire retirer des points au FC Nantes, en plus d’une amende. « Avec moi, s’il engage la voie judiciaire, il ne rentrera pas dans le groupe », avait martelé l’entraineur des Canaris.

L'avocat du joueur écarté « saisit de nouveau la commission juridique de la LFP »

Ce jeudi, la même radio apprend que l'avocate du joueur écarté « a saisi de nouveau la commission juridique de la LFP », car le jeune joueur est toujours écarté du groupe professionnel du club nantais, malgré une ancienne décision de l'instance ». Et une nouvelle décision a été rendue, mardi selon la source. Elle exige que le club de Waldemar Kita réintègre Anthony Limbombé au groupe professionnel, avant le 5 avril, dernier délai, sinon le FC Nantes s'expose à de possibles sanctions. Pour mémoire, Anthony Limbombé est la recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes. Il a été recruté au FC Bruges en août 2018, contre 8,2 M€.